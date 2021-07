"No todos somos iguales, muchos somos responsables": los jóvenes de 18 y 19 años ya se vacunan en Asturias

Por fin los más jóvenes, los menores de 20 años, están siendo vacunados contra la COVID. Y decimos por fin porque ellos, que han sido señalados en esta quinta ola de la pandemia por copar la mayoría de los contagios, desde este lunes acuden a su cita con la vacuna, con nervios ante el pinchazo, pero con muchas ganas. Nadie mejor que ellos para decir que se han sentido criminalizados y que no les ha gustado, porque muchos de ellos sí han sido muy responsables; y nadie mejor que ellos para animar al resto de jóvenes a vacunarse y a seguir cumpliendo las normas sanitarias. Por el bien de todos, dicen.

Como Irene, Pablo, Idoya y María, que tienen entre 18 y 19 años, y esta mañana salían del CUBO 10 del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) muy contentos, casi eufóricos, por haber recibido el primer pinchazo, la primera dosis de la vacuna contra la COVID. Había nervios y miedo a las agujas pero todos tenían claro que querían vacunarse, y han aprovechado la oportunidad del micrófono para animar a los que aún tengan alguna duda, a seguir su ejemplo.

Todos ellos se sorprendieron al recibir la llamada para la citación, también sus padres se han mostrado sorprendidos, para bien, y contentos con la prontitud en la vacunación de sus hijos.

"No todos somos iguales"

El ambiente de celebración era generalizado entre padres e hijos, pero no sin cierto reproche por una criminalización de los jóvenes que consideran muy injusta. Porque, recuerdan, "no todos somos iguales" y porque muchos de ellos a pesar de su edad, esa en la que la vida social lo es casi todo, han cumplido con las normas sanitarias durante esta pandemia. El sentir de estos jóvenes que hoy responsablemente han acudido a su cita con la vacunación, "por el bien de todos", lo resumía así de bien Irene:

Nadie mejor que ellos mismos para defenderse, si es que tienen que hacerlo, y nadie mejor ellos para llamar a la responsabilidad, pero no solo de los jóvenes, de todos. María asegura que está disfrutando del verano lo que puede, pero "con precaución, y así - añade- "da igual que seas joven que no, si te cuidas es más probable que no cojas el virus". Sentido común, algo para lo que no hay que vacunarse, a veces basta con pensar en los demás.