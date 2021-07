"Yo estoy vacunado, pero mi novia no. Volvemos hoy a Alemania y tenemos suerte"

Las medidas restrictivas contra los vuelos a España aprobadas por el gobierno alemán entran en vigor esta noche a las 00:00 horas. Por ello, en la SER, hemos pasado por el aeropuerto de Palma para ver cómo está el panorama y qué opinan los ciudadanos germanos acerca de estas nuevas restricciones.

Empieza la cuenta atrás para que los alemanes tengan que guardar cuarentena de diez días si no están vacunados con la pauta completa. Balears no se ha salvado de estas medidas, algo que supone un fuerte golpe al sector turístico. Tranquilidad este lunes en el aeropuerto de Palma, donde hemos podido hablar con algunos turistas que regresan hoy a Alemania para esquivar estas restricciones: "Nosotros volvemos hoy. Yo estoy vacunado, pero mi novia no. Así que no tendremos que guardar cuarentena durante diez días. Volvemos hoy y tenemos suerte".

Todos los turistas con los que hemos hablado saben que Balears es una zona de alto riesgo de contagio para Alemania. Asimismo, por su experiencia en Mallorca, consideran que las islas es un lugar seguro, al menos, es lo que asegura un alemán: "El personal de los hoteles se ha asegurado de que llevásemos la mascarilla y nos desinfectásemos las manos. Así que me he sentido seguro, muy seguro".

Asimismo no todos los turistas alemanes ven Mallorca con el mismo nivel de seguridad: "En algunas piscinas hay mucha gente, pero realmente no me importa. Por lo demás todo bien".

A pesar de todo, algunos turistas consideran que estas nuevas medidas del gobierno alemán son acertadas porque "el número de contagios en España es alto", aunque otros las califican como "una locura".

El sector del taxi es uno de los principales perjudicados por estas nuevas medidas ya que su clientela se verá muy reducida a partir de mañana. En Son Sant Joan hemos hablado con Julio Benítez, un taxista que lamenta que los próximos meses serán peores: "El mes de julio está siendo muy bueno. La segunda quincena de junio, también. Esperábamos que agosto y septiembre fuera bueno, pero parece que no será así. Pero tampoco diría que hemos terminado la temporada ya".

El taxista afirma que esta situación "nos la hemos ganado a pulso" por la irresponsabilidad de unos pocos.