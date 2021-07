El Consell contratará "detectives extranjeros" para detectar fiestas ilegales en Ibiza

El Consell de Ibiza contratará a una empresa de “detectives o rastreadores” de fuera de la isla para infiltrarse y disolver las fiestas ilegales que se celebren en la isla. El objetivo es que apoyen el trabajo de las policías y funcione ya este mismo verano para poder actuar contra un problema que es sanitario, recalcan, y no turístico.

Según ha explicado el vicepresidente Mariano Juan, tras una reunión con instituciones y fuerzas y cuerpos de seguridad de los municipios de Ibiza, el Govern balear "ha dejado de lado a la isla con esta problemática", por lo que están buscando soluciones por su cuenta. "Los propios policías dicen que lo tienen difícil para infiltrarse porque en la isla les conocen, así que hay que buscar fuera. No está siendo fácil porque se busca un perfil de extranjeros de entre 30 y 40 años, pero llevamos dos semanas en ello y hemos pedido presupuesto".

Juan asegura que la gran mayoría de estos eventos se celebran en viviendas particulares, no turísticas, y las organizan “piratas profesionales que mueven mucho dinero” que, además, suelen ser extranjeros. También han constatado que se capta a los clientes a través de redes sociales y en establecimientos turísticos, pero solo se envía la ubicación de la fiesta una vez se ha pagado por ella.

Desde el Consell subrayan que las policías están "desbordadas" porque, además de las incidencias relacionadas con el covid, tienen otras problemáticas. Por eso, el objetivo es reforzar su trabajo ayudando a detectar estas fiestas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad puedan actuar y dar aviso a la administración competente; en materia sanitaria es el Govern balear.

Cambio legislativo



Juan ha reiterado la necesidad de que haya un cambio legislativo para poder acceder a las viviendas donde se celebran estas fiestas.

"Existen sentencias en Santa Eulària y Sant Josep que ponen de manifiesto que una fiesta en una vivienda privada es una infracción de la Ley de Actividades. No es lo mismo una fiesta de cumpleaños de 20 personas que una de 600 donde el propietario no tiene ni idea de lo que está pasando allí; con independencia de que se vendan entradas o bebidas. Si hay una gran afluencia hace que sea una actividad no permanente, que está sometida, por tanto, a licencia municipal y si no tiene licencia para celebrar eventos en viviendas privadas, infringe la Ley de Actividades. Por tanto es sancionable en estos dos municipios y pueden adoptar medidas cautelares si la actividad dura tiempo porque ya se considera una actividad", explica el conseller.

Señala que se estudia la opción de pedir cambios normativos en este sentido, pero recuerda que deberá avalarse jurídicamente para saber si es viable y poder elevarla al Ejecutivo autonómico. La otra forma de actuar en las fiestas ilegales es amparándose en la normativa covid que se actualizó hace unos días por parte del Govern balear, y que permite multar ahora mismo a las personas no convivientes que estén reunidas entre la 1 y las 6 de la mañana.

De momento, el Consell ha solicitado a todos los ayuntamientos el número de actas levantadas por fiestas ilegales y ha pedido al Govern que no entorpezca el trabajo hecho, ya que dicen que se dan casos en los que no ratifican las cautelares dictadas por el consistorio, como ha pasado en Sant Antoni.