La Junta no prevé adoptar nuevas medidas restrictivas ni relajar las ya existentes a corto plazo

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, aseguró que la "velocidad" de la crisis sanitaria y la evolución de la pandemia que se está produciendo en los últimos días "no indica que se puedan levantar rápidamente" las restricciones actuales que están en vigor en Castilla y León, y adelantó que el próximo jueves no tienen previsto adoptar nuevas medidas tras la reunión del Consejo de Gobierno. "Siempre vamos de la mano de los datos epistemológicos y sanitarios. Veremos qué tendencias seguimos teniendo y prorrogar o no las medidas vigentes dependerá de los datos epidemiológicos y sanitarios", señaló.

En declaraciones recogidas por Ical, Casado señaló que doce días después de limitar el ocio nocturno comenzó a producirse un descenso de la curva de contagios, una caída que se ha mantenido gracias a la suma de medidas posteriores. "De momento no tomaremos más medidas, vamos a evaluar las ya vigentes", afirmó.

A su juicio, las tres medidas más importantes son la vacunación ("necesitamos recibir más dosis", afirmó), el uso de las mascarilla ("se dio la falsa seguridad de que se podía prescindir de ellas, cuando no es cierto", apuntó al respecto) y el toque de queda (según comentó, en la tercer ola en cuatro semanas se multiplicó por doce la incidencia acumulada y gracias a esta fórmula del toque de queda en las cuatro semanas siguientes se redujo en idéntica proporción).

"Necesitamos una Ley de Pandemias, si no hay una ley que determine claramente lo que hay que hacer en situaciones así nos encontraremos en problemas. En Europa ya se están pronunciando en ese sentido pero no sé cómo se podría aplicar desde Europa. España precisa medidas globales y no puede estar expuesta a la actual debilidad que supone trasladar al poder judicial lo que le debería corresponder al ejecutivo y al legislativo", afirmó.