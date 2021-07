PODCAST | Nuevo Peugeot 208 en SER Motor

En SER Motor probamos el Peugeot 208. Escucha la sección del programa Hoy por Hoy Castellón con el análisis de Miguel Ángel Casado.

Puedes solicitar más información en Leonauto, concesionario oficial Peugeot en Castellón. Avenida Castell Vell, 75, Castelló. Teléfono 964 211 322

Nuevo Peugeot 208 / Miguel Ángel Casado

Dar a cada usuario el poder de elegir según sus gustos y necesidades ha sido un aspecto clave al diseñar la nueva generación del Peugeot 208. Además de destacar en un segmento B cada vez más uniforme por un estilo dinámico y rompedor, el compacto urbano de la Marca ofrece posibilidades totalmente novedosas, como la capacidad de poder optar por motorizaciones gasolina, diésel y eléctrica sin sacrificar espacio interior, equipamiento y prestaciones.

El Nuevo Peugeot 208 es una apuesta por la libertad de movimientos, tanto en ciudad como en carretera, y las prestaciones sostenibles. El Peugeot e-208, estrena una cadena de tracción eléctrica con una autonomía de hasta 340 Km, todo un referente en su categoría. Estéticamente, apuesta por una línea dinámica que le distingue de sus rivales.

Cuenta, con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, gestionadas desde un puesto de conducción, el nuevo Peugeot i-Cockpit® con un cuadro de instrumentos elevado 3D. La máxima seguridad está garantizada con su gama de funciones de ayuda a la conducción, que abre la vía a la conducción semi-autónoma. Cuenta con control de crucero adaptativo con función Stop & Go, con instrucciones ajustables de distancia de seguridad, Lane Position Assist (LPA), que mantiene la posición del vehículo, elegida por el conductor, en la vía de circulación, Full Park Assist con función perimétrica Flankguard, freno automático de emergencia de última generación (detecta peatones y ciclistas, tanto de día como de noche, a velocidades de hasta 140 Km/h) y alerta activa de cambio involuntario de carril con corrección de trayectoria desde 65 Km/h, entre otros.

Detalle zona motor Peugeot 208 / Miguel Ángel Casado

El Peugeot e-208 encarna una nueva visión de la movilidad sostenible, en la que la el que el cliente puede elegir una alternativa “cero emisiones” sin necesidad de sacrificar aspectos importantes como la línea de su vehículo, su habitabilidad o el placer de conducir. Con un confort único, que se disfruta sin ruido y sin vibraciones, la versión eléctrica del Nuevo 208 entrega 100 Kw (136 CV) de potencia y presenta datos de aceleración que tienen poco que envidiar a los de un deportivo: puede pasar de 0 Km/h a 100 Km/h en 8,1 s.

Salpicadero Peugeot 208 / Miguel Ángel Casado

Además, ofrece conducción “a la carta”, con tres modos que pueden elegirse en todo momento, dependiendo de las circunstancias o el estado de ánimo del conductor. El modo “Eco” da la máxima prioridad a la autonomía que, en el Peugeot e-208, puede alcanzar los 340 Km WLTP. Por su parte, el modo “Sport” maximiza las prestaciones y las sensaciones, mientras que el modo “Normal” está pensado para un uso diario con un alto nivel de confort.

Por otra parte, la gama de motores de combustión interna del Nuevo Peugeot 208 destaca por ofrecer múltiples alternativas con dos rasgos en común: eficiencia y altas prestaciones. Tanto las motorizaciones gasolina como la diésel BlueHDi 100 6v cumplen con la exigente normativa Euro 6.d y con las condiciones para ser clasificadas con el distintivo “C” de la Dirección General de Tráfico. El abanico de propulsores de gasolina está formado por los motores PureTech 75, PureTech 100 y PureTech 130. Todos ellos comparten 1.2 litros de cilindrada y una estructura de tres cilindros. En primicia en el segmento, los PureTech 100 y 130 pueden estar asociados a la caja de cambios automática EAT 8.

Detalle plazas traseras Peugeot 208 / Miguel Ángel Casado

DISTINTOS ACABADOS

En cuanto a los acabados, el Like es el más sencillo de la gama, pero su nivel de equipamiento no es el propio de una“versión básica”. Así, el PEUGEOT 208 Like cuenta con un elenco completo de funciones de ayuda a la conducción, entre las que destacan el reconocimiento de señales de límite y recomendación de velocidad, la alerta activa de cambio involuntario de carril, el frenado automático de emergencia, el regulador y limitador de velocidad y el detector de neumáticos poco inflados.

Por su parte, el acabado Active incorpora detalles como las luces diurnas LED, faros halógenos, volante de cuero, calandra con estampaciones cromadas, carcasas de retrovisores en color carrocería, radio digital Bluetooth con pantalla táctil de 7” y cuadro de instrumentos analógico.

En cuanto al acabado Active Pack. añade ayuda al estacionamiento trasero, faros delanteros EcoLED, llantas de aleación 16” Taskin, reconocimiento ampliado de señales de tráfico y Peugeot i-Cockpit® con cuadro de instrumentos analógico con pantalla a color de 3,5”.

El acabado Allure se sitúa en el centro del segmento. Incorpora climatizador automático, encendido automático de faros, freno de mano eléctrico, limpiaparabrisas delantero con activación automática, arranque manos libres y retrovisores térmicos con regulación y plegado eléctricos. En el apartado estético, cuenta con llantas diamantadas de aleación de 16” Soho, en las versiones térmicas, luces traseras LED, lunas traseras sobretintadas y tapicería en tres materiales, que combina tela Cosy, TEP y pespuntes en verde menta. Por su parte, el PEUGEOT e-208 Allure incorpora llantas de aleación Elborn, de 16”.

Si, además, se quiere contar con tecnologías como la cámara de visión trasera 180º Visiopark 1, el frenado automático de emergencia, que combina el Active Safety Brake con cámara y radar, y el sistema de llamada de asistencia y emergencia localizada Peugeot Connect SOS & Assistance o con detalles como el Peugeot i-Cockpit® 3D Quartz, la alternativa es el acabado Allure Pack.

Las siglas GT remiten directamente a “Gran Turismo”, un tipo de automóviles sinónimo de confort y altas prestaciones. El PEUGEOT 208 GT ofrece esa experiencia con un equipamiento de serie que incluye faros delanteros Full LED con cambio automático a luces de carretera, pilotos traseros Full LED 3D con firma 3 garras, llantas de aleación de 17” Camden Storm mate, calandra específica, pedales de aluminio, umbrales de puerta en acero inoxidable y volante de cuero perforado con el logo GT.

Para ir más allá, el acabado GT Pack representa el tope de la gama. Incorpora ruedas con llantas de aleación Bronx bitono de 17”, acceso y arranque, asientos delanteros calefactados con tapicería de Alcantara® con pespuntes verde Adamite.

Para empresas y autónomos, el PEUGEOT 208 cuenta con el acabado Business Line, dirigido a profesionales que buscan un automóvil que proporcione una imagen elegante y de alto nivel de su negocio y que cuente con motores eficientes y de altas prestaciones.