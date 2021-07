Manu Sánchez: "A veces rompes una ventana y no te enteras; no sé si rompí algo"

Manu Sánchez se ha despedido este miércoles del Deportivo. Tras su fulminante cese del viernes pasado, el técnico coruñés ha dado su versión de lo ocurrido en las últimas horas. El preparador alega que no ha ocurrido nada que haya llevado a esta decisión brusca. “No ha pasado absolutamente nada. Recibo una llamada donde se me dice que se va a rescindir el contrato. Yo estaba fuera de la ciudad y me cito con Villasuso. La explicación es que el consejo de administración ha decidido dar un cambio”, alega Sánchez.

Ante lo extraño que resulta la versión, Manu Sánchez insiste en que no conoce la existencia de ningún detonante del drástico final. “No hay nada más. Os lo puedo asegurar. Aunque a veces, rompes una ventana y no te enteras. No sé si rompí algo”, asegura.

Los tiempos no fueron los correctos

Sin cargar demasiado contra el club, en su salida, Manu Sanchez reconoce que su despido no fue en los tiempos adecuados. A pocos días del inicio de la pretemporada, y habiendo confeccionado él la plantilla junto a Pablo Pereiro, el anuncio cogió por sorpresa a todo el mundo. Incluso un fichaje se cayó en las últimas horas debido a la marcha del tándem. “Entiendo que no son los tiempos del fútbol. Se equivocan en los tiempos mucho. Yo me quedo sin trabajar. Si la forma de salir es o no correcta, lo valoráis vosotros El sentido se lo tenéis que preguntar a quien tomó esa decisión”, avanza.

El club no aceptó reforzar al equipo en invierno

El pasado mercado de invierno, con el equipo luchando por la permanencia en Primera Iberdrola, el Deportivo buscó reforzarse en el mercado. Con una plantilla muy escasa, Pablo Pereiro y él llegaron a un acuerdo para contratar a dos jugadoras internacionales que hubiesen ayudado a luchar por la salvación. “Las operaciones las tumba el club. Era muy poco el tema y nos hubiese ayudado bastante”, afirma. Censura también que el dinero se haya destinado a otras cuestiones distintas en vez de al equipo femenino. Deja entrever, por lo tanto, que el club dejó morir ese año al equipo femenino. “Estábamos supliendo una plantilla muy escasa. Con muchos problemas. Jugadoras que se dejaron el alma y se arriesgó la salud. Íbamos a reforzarnos pero en el último momento, a Pablo Pereiro le tumban las operaciones”, añade.

Además, Manu Sánchez cuestiona que el club no haya actuado en un momento clave: “Cuando íbamos líderes en Primera, Enviamos un informe advirtiendo que el proyecto se iba a derrumbar No se hizo lo que se debería hacer. Pablo (Pereiro) tenía razón”.

Un emotivo relatorio de la historia del Dépor Abanca

Manu Sánchez comenzó su rueda de prensa despedida con un emotivo relatorio de la historia del Depor Abanca, que no se entiende sin la figura de Pablo Pereiro ( también despedido tras más de 30 años en el club). "Conocí a Pablo Pereiro que me dijo que esto lo hacíamos para ir a por todas”, recuerda. El ya ex entrenador hizo un recorrido por la evolución del equipo femenino, desde su creación hasta su ascenso a la Primera División. “Reunimos inicialmente a un equipo de jugadoras muy jóvenes que estaban dispersas por Galicia: Teresa, Rosalía, Carmela, María, Malena… un sinfín de jugadoras gallegas que desembarcaron aquí con una ilusión tremenda. Verles las caras me hizo pensar que estábamos en el camino correcto”

Recuerda los primeros contratos profesionales del fútbol gallego, entre ellos los de Raquel y Teresa Abelleira

También hizo referencia al trabajo inicial de Albert Gil en el proyecto, en el que siguieron centrados Pereiro y él. En siguientes campañas dieron el salto de calidad tras fichar a jugadoras emblemáticas como Peke o Iris.: “Y salió muy bien”, precisa.

Por último, dedicó mucho tiempo a un amplio capítulo de agradecimientos: “Me gustaría agradecer, en primer lugar a Tino Fernández, que fue el que apostó por el fútbol femenino. Es una deuda que tendrá el fútbol femenino gallego." Para concluir, , también tuvo referencias al consejero en la época de Paco Zas Alberto Méndez "agradecer a Alberto Méndez, que acabó enamorándose del equipo".