A Coruña, Arteixo, Culleredo y Cambre pasan al nivel alto de restricciones

Toda la almendra urbana de A Coruña entra en nivel alto de restricciones en esta pandemia según la decisión del comité clínico que asesora a la Xunta. La medida afecta a la propia ciudad de A Coruña y a los municipios de Oleiros, que se mantiene en ese nivel, y a Arteixo, Culleredo y Cambre. En Ferrolterra, la ciudad pasa también a nivel alto junto con As Pontes, Cariño y Ortigueira y en la Costa da Morte siguen Carballo y Fisterra.

En todos estos municipios para acceder al interior de locales de hostelería será obligatorio presentar un certificado de vacunación, una prueba de covid19 negativa (PCR o antígenos) de hasta 72h antes o demostrar que se ha pasado la enfermedad. Se podrá consumnir en terraza sin esa documentación. El conselleiro de sanidade, Julio García Comesaña, se ha mostrado preocupado esta mañana por el aumento de la presión hospitalaria con pacientes Covid de 29 a 40 años en UCI. Explica que la situación sigue siendo gestionable pero las autoridades sanitarias están pendientes de la evolución a corto plazo.

Sigue la reducción de aforos al 50% en interior y terrazas, en los concellos en nivel medio no se requerirá ninguna documentación para acceder al interior de los locales.

García Comesaña se ha dirigido al colectivo de los jóvenes para pedir especial precaución, que se acuda a los cribados y comuniquen todos sus contactos en caso de dar positivo para poder controlar la evolución de la pandemia.

En los municipios de nivel alto la Xunta prohíbe también reuniones de más de 6 no convivientes en interiores y de más de 10 en exteriores. No estarán permitidas reuniones de más de dos unidades familiares diferentes. Además, se prohiben reuniones de no convivientes de 1 a 6 de la mañana.

Los grupos de mayor incidencia de Covid son en estos momentos en Galicia, según los datos de Sanidade los de jóvenes de 12 a 19 años y de 20 a 29.