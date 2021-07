El SIPLA exige la dimisión o el cese inmediato del Alcalde de Siero, Ángel García

Delegados del Sindicato de la Policía Local de Asturias (SIPLA), y miembros de la plantilla de la Policía Local de Siero, algunos llegados en bicicleta desde la Pola, se han concentrado esta mañana frente a la Junta General del Principado para pedir la dimisión o el cese del Alcalde de Siero, el socialista Ángel García, por haber sido condenado por un delito de lesiones tras golpear a un vecino.

Lo han gritado y lo han mostrado por escrito en las pancartas que han desplegado ante el Parlamento regional. La más grande decía "Alcalde de Siero Delincuente" y, en otras más pequeñas podían leerse cosas como "No se pega a los vecinos" o "Alcalde dimisión". Desde el SIPLA defienden que Ángel García no puede seguir ni un minuto más al frente del concejo; que debería de irse por dignidad pero que, si no lo hace, la Federación Socialista Asturiana debería de cesarle en cumplimiento del código ético del PSOE.

Avisan de que, si sigue en su puesto, serán los policía locales afiliados al sindicato en toda Asturias los que participarán en las próximas movilizaciones.

El conflicto entre la policía de Siero y su regidor viene de atrás, con declaraciones cruzadas que, en algunos casos, llegaron a los Juzgados. El sindicato policial denunció el abuso y hostigamiento al que, según ellos, el alcalde somete a la plantilla desde que los agentes criticaron la falta de medios personales y materiales. A partir de ahí, declaraciones cruzadas en las que el propio Ángel García llegó a comparar a la policía local con una organización mafiosa acusándoles de falsear partes de horas extras y de destruir cuadrantes de trabajo.