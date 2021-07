Zahara, Nil Moliner, Manel y Los Chicos del Maíz actuarán en Vila-real

Vila-real presenta la segunda edición de Vila-real Alive, el ciclo de conciertos nacido durante la pandemia para la dinamización y reactivación económica y cultural de la ciudad con actuaciones de proyección nacional e internacional. En esta edición, el ciclo Vila-real Alive contará con los conciertos de reconocidos grupos y figuras emergentes del panorama musical como Zahara, Manel, Nil Moliner, Los Chicos del Maíz, Ciudad Jara, El Kanka y Kutxi Romero.

Impulsado por el Ayuntamiento de Vila-real, y en colaboración con la promotora musical The Music Republic, el ciclo de conciertos Vila-real Alive se desarrollará del 16 al 26 de septiembre. Los raperos valencianos Los Chicos del Maíz abrirán el ciclo de conciertos el jueves 16 de septiembre, para dar paso, el viernes, a los catalanes Manel y el sábado, al cantautor Nil Moliner. El ciclo continuará el lunes 20 con la compositora jienense Zahara, para seguir el fin de semana con Ciudad Jara (viernes 24), con Pablo Sánchez, ex cantante de La Raíz al frente; El Kanka (sábado 25); y Kutxi Romero, ex vocalista de Marea, que cerrará el ciclo el domingo 26 de septiembre.

El concejal responsable de la marca Vila-real Ciudad de Festivales, Diego A. Vila, ha señalado la relevancia de este ciclo de conciertos, que se une a los que se están realizando por toda la provincia y suponen un atractivo turístico y cultural. "Esta propuesta musical refuerza nuestra marca de Ciudad de Festivales y va en la línea de la programación cultural y musical que Vila-real ha venido desarrollando durante toda la pandemia, con unos protocolos de seguridad y prevención que han funcionado correctamente, sin riesgo para el público, y que han demostrado que la cultura es segura. Los festivales han demostrado ser dinamizadores de la ciudad y contribuyen a la economía local", recalca el edil.

El espacio elegido para llevar a cabo este evento musical volverá a ser el recinto del colegio Virgen del Carmen que habitualmente se utiliza como aparcamiento del Villarreal CF cuando se disputan partidos en el Estadio de la Cerámica. Vila ha querido agradecer la cesión gratuita del espacio a las dos entidades y ha apuntado que se trata de un espacio acotado y al aire libre que reúne las condiciones para este tipo de espectáculos. El concejal también ha subrayado que las actuaciones tendrán un aforo limitado y se establecerán los correspondientes protocolos y medidas que fije la normativa de prevención por la covid-19 para el público asistente. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana y se podrán adquirir en la web www.wegow.com.