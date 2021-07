Un enfermero canario estalla: "Llevamos 7 plantas COVID y la mayoría están ocupadas por negacionistas"

Los sanitarios están ya al borde del colapso. La quinta ola está poniendo contra las cuerdas al sistema público sanitario colocando a las UCI de los hospitales canarios en riesgo alto o muy alto y obligando a Sanidad a activar planes de contingencia que implican, entre otras cosas, habilitar más plantas para poder atender a pacientes infectados por coronavirus o a reorganizar las agendas de las operaciones quirúrgicas.

Lo que está suponiendo el golpe de esta última escalada de contagios en la presión hospitalaria lo ha relatado en un vídeo de redes sociales un sanitario de Gran Canaria que trabaja en un hospital tinerfeño. Sus palabras se han vuelto virales en muy pocas horas y van dirigidas a remover conciencias. Según su testimonio, ahora mismo en el hospital donde trabaja hay siete plantas COVID "y la mayoría están ocupadas por negacionistas".

El enfermero estalla contra aquellos que se están negando a recibir la vacuna contra la Covid porque esto, dice, está obligando a transformar "la planta de neumología y cirugía en plantas covid" y esto quita "la posibilidad de ingresar a enfermos responsables de otras patologías".

Aún así, reconoce que "llevamos un año luchando" y entiende "lo que ha implicado el confinamiento, pero no puede ser que un negacionista ocupe una cama que debería ocupar otra persona afectada por otra patología". Además, avisa que "si tu padre o tu abuelo ha sufrido un infarto y no hay hueco en su planta pueden morir porque un negacionista ha decidido no vacunarse".

Sobre la edad media de los ingresados, este enfermero asevera que "la mayoría tienen entre 35 y 45 años y no son personas jóvenes, son negacionistas y están haciendo que nuestra sistema público se colapse". Y por eso sentencia: "es muy injusto que vaya a morir gente por los que no quieren vacunarse".