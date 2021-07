Los nuevos donantes de sangre se reducen un 50% desde el inicio de la pandemia en la Comunitat Valenciana

El centro de transfusiones está preocupado por la falta de nuevos donantes de sangre en la Comunitat Valenciana, que han caído un 50% desde el inicio de la pandemia. En el último año las donaciones se han logrado mantener gracias a la colaboración de las personas que ya habían donado antes, pero la suspensión de las charlas y las actividades en los centros educativos ha provocado que no haya casi personas jóvenes que donan sangre por primera vez. Un verdadero problema ya que cada año se caen de la lista de donantes miles de personas que cumplen 65 años o que tienen alguna patología que hacen incompatible la donaciones.

Cristina Arbona, la directora del centro de transfusiones de la Comunitat Valenciana, espera que a partir de septiembre se puedan retomar las charlas en las universidades y los centros de formación profesional y las unidades móviles puedan volver a estos espacios a recoger sangre. Mientras tanto, recuerda que cualquier persona de entre 18 y 65 años puede donar por primera vez y pide a los jóvenes que se acerquen a los puntos de donación.

Más actividad en los hospitales

Un problema que es mayor teniendo en cuenta que este año las necesidades de sangre de los hospitales valencianos no han bajado con el verano. En junio y julio la actividad se ha mantenido y eso ha hecho que los equipos de recogida de donaciones de sangre se hayan reforzado estos meses. Arbona reconoce que les cuesta "un poco más" de lo habitual mantener en niveles altos las reservas, pero confirma que por ahora lo están consiguiendo gracias a la buena respuesta de los donantes.

La donación de sangre es un proceso sencillo, no ocupa más de media hora, no tiene muchas contraindicaciones y que ayuda a salvar tres vidas. En la Comunitat Valenciana hay once equipos que salen todos los días, de lunes a viernes, en los puntos de donación móviles, que este verano no se han reducido. También se puede donar en algunos hospitales y en la sede del Centro de Transfusiones que hay en València.