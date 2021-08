Un juez considera que “moro de mierda” y “maricón” no son delitos de odio

El Juzgado de instrucción número 47 de Madrid ha dejado impune a un hombre que estaba siendo investigado por un delito de odio. El juez ha considerado que las expresiones "moro de mierda" y "maricón" que se le imputan se habían cometido en un contexto de una disputa cuyo origen no fue la raza ni la condición sexual de la víctima.

Según informa la Red Española de Inmigración y Ayuda al Ciudadano, el juez investigaba a un ciudadano español que el pasado mes de enero había amenazado con una pistola de aire comprimido a un grupo de jóvenes de origen racializado que se encontraba en las inmediaciones de la zona de distrito Centro. El hombre, cuenta la Red Española de Inmigración, contaba con antecedentes policiales. En aquel momento, este procedió a amenazarlos, insultarlos y a practicar varios disparos con la escopeta que, detalla el Auto, contaba con “un aspecto muy real”.

El hecho fue puesto en conocimiento de manera automática por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, quienes accedieron a identificarlo y acudieron a la vivienda del hombre. Éste se negó a abrirles la puerta, siendo su pareja la que finalmente se la abrió. Posteriormente fue puesto a disposición judicial. Se inició un procedimiento por delito leve, aunque después de que la Red Española de Inmigración presentase un recurso frente a la Audiencia Provincial, el pasado mes de abril se abrió un procedimiento por delito grave. El Auto explica que la Audiencia Provincial de Madrid entiende que el revólver que se había utilizado era un arma cuya adquisición está prohibida. Aquello, sumado a las amenazas y los insultos de “maricón” y “moro de mierda”, se entiende que existe una vinculación entre esos tres detonantes, lo que califica el delito como “grave”.

En el auto emitido este viernes, el juez da como hechos probados que el presunto agresor llamó “moro de mierda” y “maricón” a uno de los jóvenes, al tiempo que lo amenazaba y lanzaba disparos con una pistola de aire comprimido, según informó este viernes la Red Española de Inmigración. No obstante, desestima que hubiese delito de odio alguno en los insultos verbales pronunciados por el investigado. En este sentido, lo justifica con que, “si se desconoce la orientación sexual de la otra persona, no puede haber delito de odio”, a pesar de que, en medio de la disputa, se use un arma y este hecho sí sea imputado.

La Red Española de Inmigración ha decidido que va a apelar de nuevo a la Audiencia Provincial, en cuanto se abra el plazo, dado a que “hay suficientes hechos indiciarios y elementos probados'', explica Rafael Escudero, director de la Red de Inmigración. “No vamos a permitir que se abra juicio oral únicamente por la pertenencia ilícita y los intentos de agresión”, añade el director.

Consecuencias

El director de la Red Española de Inmigración afirma que la resolución de este auto puede tener consecuencias muy graves a nivel social. Insiste en que, el hecho de que haya que probar que se conoce la identidad sexual y origen racial de una persona para que exista delito de odio, significa que cualquier persona puede excusarse de sus palabras, con la justificación de que se desconoce dicha orientación u origen.

“Aunque llames a una persona racializada “moro de mierda”, tampoco va a haber, ni agravante, ni delito de odio… Esto es un mensaje de que da todo exactamente igual, y como sociedad no podemos permitírselo”, explica Rafael Escudero.