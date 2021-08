Duras críticas de la Asociación de la Verbena contra el cartel de fiestas de A Coruña

Ha comenzado el mes de las verbenas, este año como el pasado sin la celebración de estas citas musicales del verano gallego. "Hay héroes que están contratando orquestas", afirma la Asociación que agrupa a estos grupos musicales, frente a ayuntamientos que no han dado ese paso. La entidad se muestra muy crítica con concellos como el de A Coruña, Culleredo o Ferrol, por citar tres ejemplos.

La Asociación de la Verbena incide en que los protocolos de seguridad sanitaria se pueden cumplir perfectamente. Por eso se pregunta por qué hay concellos que organizan conciertos y no verbenas. El secretario general de la Asociación, Pablo Franco, considera que el consistorio coruñés ha contratado para estas fiestas María Pita a grupos sin tirón, dejando totalmente al margen a las orquestas. Pablo Franco en declaraciones a Radio Coruña mostraba su indignación con las siguientes palabras: "Cuando vemos los carteles de poblaciones como A Coruña, Ferrol o Culleredo y nos encontramos con actuaciones de grupos... vamos a denominar de culto, grupos que actuan solo con dinero público, que no llenan ninguna sala... no sabemos si se contrata a estos grupos precisamente para que no vaya la gente, si es un componente ideológico o es simplemente odio a la verbena".

Antes de la irrupción de la pandemia, en Galicia había 300 orquestas que daban empleo directo a entre 4 mil y 5 mil personas, según datos de la Asociación. Galicia es la comunidad de las verbenas.En tiempos sin Covid se han llegado a celebrar 35 por día.