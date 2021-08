El Mar de Sons arranca el miércoles en Benicàssim con David Otero

El recinto de conciertos de Benicàssim acoge este miércoles 4 de agosto la primera jornada de la segunda edición del festival Mar de Sons. El concierto de David Otero será el primero de un amplio cartel que busca amenizar las noches de verano en la localidad costera.



Según han informado fuentes de la organización, la cita traerá hasta Benicàssim a artistas como Estopa -que ha agotado las entradas para el directo que ofrecerán el 13 de agosto-, Antonio Orozco (15 agosto), Ana Torroja (7 agosto), Beret (14 agosto), el grupo infantil Pica Pica (8 de agosto), Marlon (5 agosto), Taburete (6 agosto), así como Omar Montes y Ana Mena (12 agosto), entre otros.



El director de Music is th Answer -organizadora del festival-, David Sánchez, ha asegurado que, "dadas las circunstancias a raíz de la pandemia, para esta edición del festival contaremos con todas las medidas de seguridad y protocolos Covid".



Sánchez ha asegurado que, además de distribuir al público de manera que se garantice, tanto en la platea como en las gradas, el cumplimiento de la distancia mínima de 1,5 metros, con los espectadores sentados y asientos preasignados, se repartirán mascarillas de forma gratuita entre los asistentes, puesto que "su uso será obligatorio en todo el recinto".



De hecho, para la entrada y salida del público, se establecerán zonas diferenciadas y señalizadas en el suelo. Y no estará permitido fumar en todo el recinto, donde también se habilitarán puntos de higienización de manos. Además, un equipo de limpieza se encargará de desinfectar tanto el recinto como los aseos al inicio y a la finalización de cada concierto.



"En el caso de la consumición de comida y bebida, hemos puesto en marcha un innovador sistema por el que cada persona encontrará en su asiento un código QR que deberá escanear y, tras seleccionar y pagar con tarjeta su pedido, lo recibirá sin tener que levantarse", ha explicado Sánchez, que ha recordado que, "por motivos de seguridad, no estará permitido acceder con este tipo de consumibles al recinto de conciertos".



En cada asiento la organización del festival también depositará una bolsa debidamente identificada para depositar los residuos, que se reciclarán tras cada jornada de conciertos.



"La idea es que, además de la mejor música, el público pueda disfrutar de un festival seguro y sostenible, comprometido con el entorno", ha indicado Sánchez.