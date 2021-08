El PSOE de Madrid, en contra del impuesto de capitalidad propuesto por Ximo Puig

El PSOE de Madrid rechaza la idea de un impuesto especial para Madrid para compensar el 'efecto capitalidad', tal y como proponía hace unos días el socialista Ximo Puig. "Estamos en contra de establecer unos impuestos especiales para los madrileños y las madrileñas", sostiene Hana Jalloul, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

El Ministro de Inclusión y de Seguridad Social, José Luis Escrivá, no se oponía a la idea del presidente de la Comunidad Valenciana. "Es una idea que tiene mucho recorrido. Una compensación para aquellas personas que viven en zonas con menos aglomeración y que no tiene las economías que genera vivir en grandes espacios donde la productividad es mayor", decía Escrivá, aunque sostiene Jalloul que "el ministro no se refirió específicamente a Madrid".

Sí defiende Hana Jalloul un proyecto de armonización fiscal que genere "un sistema de impuestos justo y progresivo. Quienes más ganan tienen que ser los que más aporten para el bienestar de todos".

"La oposición a Ayuso somos nosotros"

"Se han malinterpretado las palabras de Escrivá. Nosotros estamos en contra de cualquier impuesto injusto para Madrid y a favor de un sistema justo y progresivo. En Hacienda se está trabajando para conseguir una armonización fiscal con los impuestos de patrimonio y sucesiones, evitando la excesiva competitividad fiscal entre CCAA porque afecta a las administraciones", ha dicho en Hora 25.

"Es muy útil utilizar este tema para hacer oposición del gobierno de España. Pero nosotros somos la oposición de la señora de Ayuso", ha añadido Jalloul.