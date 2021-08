Hallazgo arqueológico en El Rubio: un vecino encuentra una cabeza que puede ser íbera-turdetana

Importante hallazgo arqueológico en El Rubio. Un vecino ha descubierto una cabeza en piedra que puede corresponder a una escultura íbera-turdetana. La Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía estudia su valor y la época en la que se talló. El Ayuntamiento pide que se le permita custodiar y exponer esta pieza.

El pasado 29 de abril un vecino de El Rubio acudió al Ayuntamiento portando lo que parecía ser una cabeza tallada en piedra de un tamaño similar a una cabeza humana. El hombre explicó que se trataba de un hallazgo fortuito mientras paseaba por un paraje situado en el término municipal de la localidad.

Tras ser depositada en el Consistorio, ese mismo día fue retirada y custodiada por la Guardia Civil de Écija, encargada de transmitir la diligencia a la Fiscalía de Medio Ambiente para su estudio y catalogación. La pieza se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla a la espera de ser verificada. Según informa el Ayuntamiento de El Rubio, aunque el hallazgo no ha podido ser aún datado ni verificado, todo apunta a que se trata de una escultura íbera-turdetana. Esta cultura estuvo asentada en la Península Ibérica entre el siglo VI a. C. y el siglo I a. C.. Se ha documentado un gran número de hallazgos íberos, como la figura de Leona Íbera encontrada en una finca de La Rambla, en la Campiña Sur Cordobesa. En el caso de verificarse, se trataría de un importante descubrimiento para el municipio y toda la Sierra Sur sevillana.

Anticipando la posibilidad de que la pieza pudiera tener valor arqueológico, el Ayuntamiento de El Rubio ha solicitado la autorización para su conservación y custodia a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.