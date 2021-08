Medios aéreos y terrestres trabajan para estabilizar el incendio en El Tiemblo

Trece medios aéreos trabajan este sábado en la extinción del incendio forestal declarado en la tarde del viernes en El Tiemblo. El fuego sigue activo aunque está cerda de ser estabilizado tras una larga noche en la que preocupó el avance de las llamas que llegaron a acercarse peligrosamente al caso urbano del municipio de Cebreros.

Después de una noche durísima con continuos sobresaltos, el #IFElTiemblo tiende a estabilizarse. Comienzan su trabajo los medios aéreos, GRACIAS operativo de la @jcyl con la participación de medios de la @112cmadrid , @mapagob, @UMEgob y @dipuavila y aytos El Tiemblo y Cebreros pic.twitter.com/Z9h6PE2YLw — Jose Fco. Hernandez (@jfcohdez) August 7, 2021

Este fuego es el más grave de los registrados este verano en Castilla y León con unas 900 hectáreas quemadas. "Las perspectivas son buenas pero tenemos que ser cautelosos para evitar cualquier tipo de reproducción de las llamas" ha explicado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, José Francisco Hernández, desde el puesto de mando ubicado en las inmediaciones de El Tiemblo.

A dos kilómetros y medio del casco urbano de Cebreros

Unos 500 efectivos de distintas administraciones trabajaron durante una noche en la que preocupó el posible avance hacia zonas habitadas. Según informó la delegación del Gobierno, el fuego tenía mucha virulencia y un comportamiento muy explosivo ya que lo que estaba ardiendo eran enebros con pasto y chaparra, materiales muy inflamables y resinosos.

Aunque el incendio se inició en El Tiemblo, la dirección del viento hizo que las llamas se desplazaran con rapidez en dirección a Cebreros y el puerto de Arrebatacapas. Durante la noche los vecinos de Cebreros han permanecido en alerta aunque las llamas no han llegado a estar en ningún momento a menos de 2'5 kilómetros de distancia. El alcalde, Pedro José Muñoz, asegura que "la gente lo ha visto con preocupación porque las llamas acercándose, y en la noche, causan una situación cercana al pánico". No hubo evacuaciones y no ha habido que lamentar daños materiales en viviendas o explotaciones agrícolas salvo los sufridos por algunos viñedos en una zona en la que se producen los vinos de la D.O. Cebreros.

Durante la noche también se reavivó el foco más cercano al pantano de El Burguillo y las llamas amenazaron la depuradora de agua de El Tiemblo. La zona de trabajo situada cerca del pantano es muy compleja por su orografía y peligrosidad ya que una pendiente muy pronunciada y el acceso era muy difícil.

La Confederación Hidrográfica del Tajo se puso a disposición de los alcaldes de la zona y abrió las compuertas del pantano para ayudar a que las llamas no cruzaran el río Alberche y pudieran llegar a acercarse hasta la Reserva Natural del Valle de Iruelas.

Causa desconocida

De momento no se ha informado de la posible causa del incendio. El delegado de la Junta, José Francisco Hernández, ha dejado claro que eso ahora "no es una prioridad", aunque están investigando.