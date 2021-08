La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas tiene 50 especies amenazadas

Más de cincuenta especies animales están catalogadas como amenazadas en la zona de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Reducir ese número y avanzar en la conservación de los hábitats de las Fragas do Mandeo es el objetivo del proyecto que financiará la Diputación de A Coruña con casi 15 mil euros. La iniciativa consiste en "apadrinar" espacios naturales y acometer acciones que permitan restaurar zonas de alto valor ambiental.

El plan de actuación incluye la eliminación de especies invasoras y la conservación de montes y de áreas de la reserva de anfibios do Catorce, do Ollo da Rodo y del observatorio ornitológico de la laguna de Sobrado. Las actividades financiadas por el organismo provincial son realizadas por la Fundación Fragas do Mandeo. Los concellos de Miño, Paderne, Bergondo, Betanzos, Coirós, Aranga, Curtis, Oza-Cesuras y Sobrado dos Monxes conforman esta Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo.