El Concello de Betanzos denuncia recortes en profesorado del colegio Vales Villamarín

El Concello de Betanzos denuncia la supresión de plazas de profesores en el colegio Vales Villamarín, en el tramo de Infantil y Primaria. Los recortes afectarán a las clases de Inglés, Pedagogía Terapéutica y Educación Física, según señala el consistorio. El gobierno local insta a la Consellería de Educación que cubra las vacantes antes de que comience el curso y llevará el asunto a pleno.

El Colegio Vales Villamarín tenía cuatro vacantes que eran necesarias cubrir, señala el Ayuntamiento, y que solicitó en su momento a la Consellería. En una primera resolución fue cubierta la de Educación Física, quedando pendientes las otras tres. El gobierno local presidido por María Barral señala que si no se subsana en septiembre, una Unidad de Infantil no podrá tener clase de Inglés, una unidad de Primaria no tendrá tutoría, un nivel de Primaria tampoco contará con clases de educación física y parte del alumnado con necesidades especiales no dispondrá del refuerzo necesario.