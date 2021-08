Las residencias de mayores piden un estudio para evaluar el grado de inmunidad de los ancianos

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales le piden al ministerio de Sanidad lleve a cabo, cuanto antes, un estudio para determinar el grado de inmunidad de los mayores de las residencias para saber si es necesaria la tercera dosis de la vacuna.

El coordinador de esta asociación en la comunidad autónoma, Gustavo García, ha pasado por los micrófonos de Hora 14 Aragón en la Cadena SER.

Piden que "de manera urgente, se haga por parte de Salud Pública ese informe para constatar si este incremento de casos es debido a la pérdida de la eficacia de la vacuna", ha remarcado García.

Si fuera así, ha continuado, "la medida imprescindible es la tercera dosis para residentes y trabajadores; no hay otra" y "mientras llega, por supuesto que lo que tenemos que hacer es poner medidas para evitar que entre el virus" aunque "el riesgo cero no existe".

Un análisis, insiste, imprescindible para evitar que los brotes en centros residenciales vayan en aumento y no se cumplan las peores perspectivas sobre el mes de septiembre.

"Me preocupa", reconoce García, "lo que pueda pasar en el futuro" porque "las previsiones pesimistas se suelen cumplir" y "que volvamos a vivir otra situación con esta porque no estemos preparados y porque no se haya hecho este estudio inmunológico para ver si es precisa la tercera dosis sería muy grave".