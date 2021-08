¡Endavant, Groguets!

Belfast (Irlanda), 10 ago (EFE).- El Villarreal afronta la Supercopa de Europa con el objetivo de luchar por el segundo título de su historia, tras haber ganado el pasado mes de mayo la Liga Europa, a pesar de las adversidades, en forma de lesiones y afectados por el covid que han condicionado la preparación de pretemporada del conjunto que dirige Unai Emery en la que no ha conocido la victoria en los seis encuentros amistosos jugados este verano



El Chelsea, actual campeón de Champions, llega como favorito; al tener una pretemporada más tranquila, a pesar de no haber contado con sus internacionales; si bien el conjunto londinense es consciente que no deben subestimar al Villarreal, que ya superó en las semifinales y la final de la Liga Europa a dos de los clubes más potentes de la Premier como fueron el Arsenal y el Manchester United, que también partían con la vitola de favoritos.



El Villarreal llega en una situación complicada, ya que la acumulación de problemas a lo largo del verano no les ha dejado preparar este partido como esperaban, ya que tuvieron que suspender las concentraciones en Austria e Inglaterra y suspender algunos encuentros de preparación previstos, y además han tenido varios lesionados, con bajas sensibles como las de Dani Parejo.



Pese a ello, los amarillos saben que esta segunda oportunidad de sumar otro título no es muy habitual para ellos, por lo que son conscientes de la importancia y de lo que se juegan.



Hasta un total de doce bajas llegó a acumular este verano el Villarreal, aunque para esta final parece que podrá recuperar a la gran mayoría. Samu Chukwueze y Dani Parejo están descartados desde hace tiempo, mientras que son duda Gero Rulli y Francis Coquelin, que siguen sin entrenar con el grupo. Además, la mala noticia de última hora son los problemas del defensa argentino Juan Foyth, que con molestias será también duda hasta el mismo momento del partido.



Por contra, Emery, que buscará su primer título de la Supercopa tras haber perdido con anterioridad dos finales cuando dirigía al Sevilla, podrá contar con el defensa internacional español Pau Torres, que se ha incorporado al equipo tras haber disputado este verano la Eurocopa y los Juegos Olímpicos de Tokio.



Por su parte, el Chelsea ha disputado cuatro encuentros de preparación en este periodo estival con un balance de tres victorias ante el Peterborough (6-1), Bournemouth (2-1) y Arsenal (2-1) y un empate frente al Totteham (2-2).



Su técnico, el alemán Thomas Tuchel, aseguró que "siento un gran respeto por el Villarreal y por Unai Emery. Creo que afrontarán este partido con la sensación de que no tienen nada que perder pero nosotros haremos todo lo posible para llevarnos el trofeo".



El Chelsea ha disputado en cuatro ocasiones la Supercopa de Europa, levantando el título en su primer participación tras derrotar al Real Madrid en Mónaco en 1998, pero ha perdido las tres últimas que ha jugado frente al Atlético de Madrid (2012), Bayern de Munich (2012) y Liverpool (2019).



Los internacionales que disputaron la pasada Eurocopa se incorporaron la pasada semana a las órdenes de Tuchel, que no cuenta con bajas en sus filas, por lo que su presencia en el once inicial es la gran incógnita, aunque en principio parece que el técnico contará con ellos .







Alineaciones probables:



Chelsea: Mendy; Zouma, Thiago Silva o Azpilicueta, Rüdiger; James o Hudson-Odoi, Kanté, Kovačić, Marcos Alonso; Havertz, Ziyech; Werner



Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Pau, Alberto Moreno; Iborra o Capoue, Trigueros, Morlanes; Gerard, Dia y Yeremi Pino.



Árbitro: Sergei Karasev (RUS)



Estadio: Windsor Park de Belfast.



Horario: 20.00 horas GMT/ 21:00 (penínsular).