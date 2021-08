Jaime Sánchez "Tenemos un equipazo y estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo"

El central Jaime Sánchez, el fichaje número doce de la secretaría técnica del Deportivo, fue presentado este miércoles de forma oficial. Canterano del Real Madrid, recala en A Coruña tras rechazar ofertas de Segunda División para participar del proyecto herculino. Sánchez ha hablado del potencial del Deportivo y tiene claro que, independientemente de la categoría actual, es club es un grande del fútbol español y regresará a la élite pronto. De hecho, asegura Jaime Sánchez, este año "tenemos un equipazo y estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo".

Un paso atrás para coger impulso

El curso pasado, Jaime Sánchez jugaba en Segunda División. El central militaba en la categoría de plata con el Sabadell, que acabaría, eso sí, perdiendo su puesto en el fútbol profesional. Este verano decidió apostar por la llamada del Deportivo y bajar un peldaño para militar en la nueva Primera Federación. Un paso atrás que no lo ve tan claro el propio protagonista: "Lo doy en la categoría, pero es el Dépor y si te llama es muy complicado decirle que no. Tarde o temprano va a volver a estar dónde se merece", remarca el zaguero.

Fue compañero el pasado curso del actual portero del Deportivo, Ian Mackay. Reconoce el jugador que el papel del canterano del Deportivo fue clave a la hora de que Sánchez recalase en A Coruña: "es verdad que me llamó y siempre está bien tener un compañero con el que has estado un año, que es tu amigo ayuda. Él me llamó para hablarme de lo que es el Depor y creo que jugó un papel importante", sentencia el jugador.

Recomienda ayudarse de un psicólogo

También se refirió a un capítulo que marcó su carrera. Cuando pertenecía al Real Madrid, sufrió una lesión en el tendón de Aquiles y pasó varias veces por quirófano. Para superar ese trance, además del trabajo de recuperación física, Jaime Sánchez también se ayudó de un psicólogo. Un tema, muchas veces tabú en el fútbol, pero que el jugador no dudó en recomendar para casos similares a los de él. "Yo animo a todo el mundo a que trabaje con un psicólogo y es necesario. Cuando me lesiono no tengo esa mentalidad de que el psicólogo es importante y lo es. A día de hoy sigo trabajando con un psicólogo", afirma.