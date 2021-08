El promotor del concierto de Zahara confirma en la SER que cambiar el cartel fue decisión suya. Rafael Bargueño reconoce que el ayuntamiento no se lo pidió y que, simplemente, prefirió evitar una polémica en la ciudad ante el "malestar" de algunos colectivos. "Nunca me obligaron ni me llamaron para que lo cambiara, me llamaron para contarme que había malestar".

Para no perjudicar a nadie el promotor del 'Toledo Alive' decidió sustituir la fotografía de la Virgen al percatarse del revuelo que se había formado entre algunos colectivos. Todo ello, pese a no estar personalmente de acuerdo. Y es que, según sus palabras: "Si hay alguien al que le pueda hacer daño algo que yo hago rectifico. ¿Que no me gusta? No. Porque me parece que es una postura provinciana y casposa. Pero lo hago porque no me quiero posicionar. Hago un concierto, hago un cartel, y que no hiera ninguna sensibilidad".

Ahora lo que teme es la reacción de Zahara: "Ahora me va a caer a mí. Esa foto la aprobó la artista. Cuando ellos vean la repercusión me preguntarán por qué lo he cambiado. Pues lo he cambiado porque no quiero tener problemas. No queremos herir a nadie".

Bargueño insiste en que la organización está al margen de la política y no les interesa esta polémica. Eso si, la repercusión ha hecho que en apenas 2 horas se vendieran mas de un centenar de entradas para ver a Zahara el próximo 3 de septiembre.

El Ayuntamiento ratifica la versión del promotor y poya su decisión

El Ayuntamiento de Toledo respalda la decisión del promotor del concierto de Zahara y recalca que, en ningún caso, pidió la sustitución del polémico cartel. La portavoz del gobierno, Noelia de la Cruz, ha explicado cronológicamente los hechos dejando claro que las quejas de VOX en redes sociales llegaron después de que se decidiera el cambio.

Los conciertos del Toledo Alive se presentaron el pasado martes por la mañana. Fue entonces cuando salió a la luz el cartel que Zahara comparte con el resto de artistas. Ese mismo martes por la tarde, comienza el revuelo. Se comenta con el promotor lo que estaba pasando y él mismo somete a su equipo la decisión.

El Ayuntamiento insiste en que se respeta la voluntad de la iniciativa privada que, ante la controversia, prefiere cambiarlo. De la Cruz asegura que la Iglesia no está detrás de las quejas y lo importante es que el concierto sigue adelante el 3 de septiembre

Escucha al promotor, y a la portavoz del ayuntamiento Noelia de la Cruz este jueves en Hoy por Hoy Toledo.