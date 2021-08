Moisés Jorge Naranjo, designado por 4 votos a favor y 1 en contra, nuevo gerente de Turismo

La Junta de Gobierno del Consorcio de Turismo ha designado a Moisés Jorge Naranjo como nuevo gerente del organismo. Ha sido por cuatro votos a favor (PSOE y Cámara de Comercio) y uno en contra (PP). No han asistido el representante de la Autoridad Portuaria ni de Marea Atlántica. Esta formación ya había anunciado días pasados que no acudiría a la reunión por entender que se han cometido irrgularidades en el proceso. El concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, subraya que el perfil y la experiencia de Naranjo ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación por parte de la empresa contratada por el Concello para este proceso. El Partido Popular tacha el proceso de irregular, viciado y chapucero. Los conservadores no cuestionan el curriculum del nuevo responsable del Consorcio. Moisés Jorge Naranjo sustituye a Lanzada Calatayud, destituida en el cargo por el gobieno presidido por Inés Rey. Naranjo ya fue responsable del organismo entre 2000 y 2010. En junio pasado cesó como director gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura.