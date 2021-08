Alberto Benito: "Llegaremos con las cosas claras"

El lateral Alberto Benito dio este viernes sus primeras impresiones como blanquiazul. El jugador catalán recaló en el Depor después de su desvinculación del Albacete, dónde venía jugando en los últimos cursos. Sobre el proyecto de los coruñeses, Benito asegura que el “del Depor es ambicioso y cuando te llama un equipo como el Dépor, aunque esté en una categoría inferior a la que yo estaba jugando, no lo piensas”, afirma.

Analizando desde la distancia la evolución del equipo, porque no ha podido llegar a vestirse en los amistosos la camiseta del Deportivo, Alberto Benito asegura que la pinta es buena a poco tiempo para que arranque la competición. “Veo al equipo bien y llegaremos a la competición con las ideas claras para poder ir sumando de tres en tres.”, afirma.

Quiere olvidarse su mal comienzo

No empezó de la mejor manera su etapa como jugador de Riazor. El defensa arrancó con una cuarentena recién aterrizado en Galicia y a continuación una lesión muscular que lo tiene todavía fuera del grupo. “Estoy en la recta final de la recuperación. A principio de la próxima semana podré estar con el equipo y muy contento”, destacó ante los medios. Sobre lo ocurrido, explica Benito que “no me lo esperaba este comienzo. Ha sido un comienzo malo pero que todo lo que me tenga que pasar que me pase ahora y luego pueda estar a tope y no tener que estar parando”, comenta entre risas.

Alaba el proyecto del Deportivo

“Es un equipo que es mejor a la mitad de los equipos de Segunda. Todos sabemos lo que hay que hacer”, explicó durante su presentación como nuevo jugador del Deportivo. Alberto Benito afirmó que “sería engañar a la gente decir que el ascenso no es el objetivo. Aunque sea muy típico hay que ir partido a partido y hacer un buen equipo. Considerar mucho que el proyecto que se acaba en mayo. En octubre no habremos ascendido”, sentencia.

Consiguió dar el salto al fútbol profesional de la mano de un ex entrenador del Deportivo como Natxo González. Con él jugó en el Reus, con el que ascendió y luego lo reclutó para el Real Zaragoza. “Gracias a Natxo González di el salto al fútbol profesional y pude mantenerme gracias a él.”, quiso recordar.

Alberto Benito es un lateral con gran proyección ofensiva y eso es lo que pretende de los laterales el entrenador Borja Jiménez. “Estamos trabajando mucho tener el balón y ser creativos. Llevar el peso del partido y en esa forma de jugar los laterales tienen que ser largos y yo ahí me siento cómodo”, concluye.