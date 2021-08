Embarazadas: por qué deben vacunarse y no hacer caso a los bulos

La Comunidad de Madrid decidió priorizar la vacunación a las embarazadas a principios de esta semana al considerar que el Covid-19 puede suponer un riesgo para las madres y sus bebés si se producen cuadros graves de Coronavirus.

Diana acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna, justo dos días después de dar a luz a su hijo, Yago. 20 días antes, decidió administrarse la primera de Pfizer, con el fin, dice, de protegerse a sí misma y a su bebé. “Comenzaron a salir noticias en la prensa de embarazadas ingresadas y ni me lo pensé”. Ella es médico, radióloga adjunta del Hospital Universitario Sanitas la Moraleja y no pudo vacunarse cuando lo hicieron los sanitarios porque aún no estaba aprobado en las gestantes. Finalmente, recibió el primer pinchazo pocos días después de que aprobaran la vacuna para las embarazadas. En la entrevista que hicimos desde Cadena SER, Diana ha querido instar a las embarazadas a vacunarse: “Si no pones la vacuna tienes riesgo de enfermedad grave. […] Además, una vez te pones la vacuna, parte de los anticuerpos pasan al bebé”.

Las Unidades de Cuidados Intensivos de los hospitales de la Comunidad de Madrid han recibido pacientes embarazadas con cuadros graves de Coronavirus: presentaban insuficiencia respiratoria y, en algunas ocasiones, han tenido que ser entubadas. Cuando esto sucedía, los médicos tenían que provocarles el parto prematuro. “Hemos tenido alguna mujer embarazada, que hubo que interrumpir el embarazo mediante cesárea y previamente se le aplican unos corticoides que maduran los pulmones del niño e impiden el distrés respiratorio postparto”, incidía el doctor Javier de Castro, especialista en Cuidados Intensivos en el Hospital Universitario Clínico San Carlos.

A la unidad del Doctor de Castro han llegado tres pacientes embarazadas con pronóstico grave, es decir, con cuadros de insuficiencia respiratoria causada por el Sars-Cov-2. Las tres se encontraban en la fase de mayor riesgo para el feto, que, según indica el doctor, corresponde con la última, que en otras palabras es el tercer trimestre de gestación. Aunque los tres casos eran graves, sólo una de ellas tuvo que ser entubada y, como consecuencia, hubo que acelerar el parto.

¿Por qué antes no se le consideraba un grupo vulnerable y ahora sí?

Según Santiago Lizárraga Bonelli, Jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Gregorio Marañón, este cambio se debe a dos situaciones: la primera es la llegada de la cepa Delta, cuya capacidad de transmisión es mayor. En segundo lugar, la población de embarazadas, cuyo rango etario no se había comenzado a inmunizar, ha provocado que el número de casos de embarazadas con Sars-Cov-2 en la quinta ola sea mayor a los contagios de las anteriores.

¿Por qué son más factibles los cuadros graves en las embarazadas?

En este punto, el ginecólogo apunta a que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de insuficiencia respiratoria, ya que el embarazo en sí produce alteraciones en el sistema respiratorio. “La susceptibilidad a tener cuadros neumónicos es mayor que en la población general”. No obstante, el intensivista incidía en que la gravedad está en la probabilidad de partos prematuros desde el momento en el que la enfermedad se desarrolla.

¿La vacunación provoca abortos?

Según el doctor Lizárraga, no existe vinculación alguna entre la vacunación y los abortos, al igual que tampoco provoca alteraciones en la fertilidad de la mujer. “Aún no se han registrado problemas en el embarazo”, insiste el doctor.