Colas de hasta tres horas en la primera noche para vacunarse sin necesidad de cita previa

2.500 personas, señalaba Sanidad, estrenaron a lo largo de la noche de ayer y la madrugada de hoy el nuevo plan de vacunación de la Comunidad de Madrid que permite recibir la vacuna sin necesidad de cita previa, vigente como mínimo durante las dos próximas semanas. Los dos centros que ofrecían este servicio eran el Hospital Isabel Zendal y el Wizink Center.

Colas de hasta tres horas, aseguraban aquellos que estaban en la cabeza de la fila de este último. Una fila que daba prácticamente la vuelta a todo el edificio del Wizink Center. "Al final ha sido rápido, han sido dos horas. Con la gente que vimos en la cola pensábamos que íbamos a tener que esperar hasta 5 horas para entrar", aseguraba un joven que salía, recién vacunado, del Palacio de Deportes. "Ha habido un niño que se ha desmayado y todo de tanto esperar", se comentaba también.

La idea del Ejecutivo regional era dar salida al excedente de vacunas, 250.000, que ha mandado el Gobierno central, y poner con ellas la primera dosis a quienes no la tenían. La Comunidad de Madrid ya se planteaba a principios de semana el habilitar esta nueva vacunación sin necesidad de cita previa, tal y como aseguraba el miércoles la directora general de salud pública Elena Andradas.

No obstante, la realidad es que son muchos quienes esperan una segunda cita que no les llega o que registran problemas de todo tipo para completar su pauta. "Traigo hasta el resguardo del hotel para que vean que estoy perdiendo una noche de hotel solo para ponerme la vacuna, porque he llamado 5 veces a la Comunidad de Madrid, siempre están poniendo reclamaciones y no me avisan, así que he venido", aseguraba una mujer en cola que vino expresamente a Madrid de sus vacaciones en Alicante para vacunarse.

A esta vacunación también pueden sumarse personas desplazadas en Madrid provenientes de otras comunidades que aún no hayan recibido la primera dosis. Con todo, Madrid cuenta ya con un 81,3% de la población diana con la primera dosis y casi un 71% con la pauta completa.