El fuego de Navalacruz calcina ya entre 5.000 y 6.000 hectáreas y tiene un perímetro de 40 kilómetros

El incendio que se originó este sábado de forma fortuita en las inmediaciones del cruce de la N-502 en dirección a Navalacruz, provocado por un vehículo, ha quemado ya entre 5.000 y 6.000 hectáreas y tiene un perímetro de 40 kilómetros, según declaró el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, quien compareció ante los medios en la zona junto al delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández. Se encuentra en nivel 2 y cuenta principalmente un con foco desbocado a causa de las condiciones meteorológicas.

La cabeza del incendio avanza hacia la localidad de Riofrío, después de haber arrasado todo lo que ha encontrado a su paso, en principio matorral, pero que también ha afectado a masa forestal y se ha acercado a localidades como La Hija de Dios, Robledillo, Villaviciosa, Baterna y Solosancho, Mironcillo. También ha afectado al castro de Ulaca.

De hecho la Junta de Castilla y León ordenó a primera hora de la mañana la evacuación de las poblaciones de Villaviciosa y Robledillo, anejos de Solosancho, para hacerlo después con Sotalbos y Riofrío. En total, unas 900 personas. 70 de ellas se encuentran en el centro de usos múltiples Carlos Sastre de la capital, habilitado para acogerlos, aunque se ha concertado también un pabellón en Burgohondo por si fuera necesaria su utilización.

Arranz señaló que la Comunidad sufrió el sábado 21 incendios forestales, principalmente en León, Zamora y especialmente Ávila, con niveles de gravedad. Ahora mismo, “están prácticamente controlados”, incluso el de Santa Lucía de Gordón (León), que permanece en nivel 1 porque “tardará en extinguirse al estar en una zona compleja, pero no entraña riesgo para las personas”. Por ello, ahora todos los ojos se centran en Ávila, donde entre ayer y hoy “se dieron circunstancias que obligaron a declarar varios incendios en nivel 2”. Explicó que se han podido controlar todos ellos, salvo el de Navalacruz, que “evolucionó negativamente por las fuertes rachas de viento que superaron los 70 kilómetros por hora en algún momento”.

Más de medio millar de operarios se encuentran desplegados en la zona. Por todo ello, agradeció los recursos aportados por las comunidades vecinas y el Ministerio para la Transición Ecológica y la UME. Arranz destacó que el incendio tiene “muchos kilómetros de su frente estabilizado”, si bien con este viento “en cualquier momento puede volver a surgir”. Preocupa la cabeza del mismo, que “no está controlada y los vientos la encaminan a una zona muy forestal”. Hasta ahora ha arrasado matorral, pastos y varias hectáreas de pinares. El objetivo “es parar la cabeza con la dificultad que tiene con el viento dominante del oeste”.

Por su parte, el delegado territorial de la Junta en Ávila, José Francisco Hernández, habló de daños “devastadores al concurrir una serie de circunstancias fatídicas, muy adversas, por la poca visibilidad y las dificultades para controlarlo, con una estrategia clara para delimitarlo”. “Es uno de los incendios más graves en los últimos años en Ávila y en Castilla y León”, comentó Hernández, quien señaló que ha recibido las llamadas del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para interesarse por el incendio, que “ha avanzado en su frente de forma desbocada, superando los cortafuegos”.

También pidió a los trabajadores del operativo que trabajen “al máximo nivel pero con su propia salvaguarda”. “Intentamos salvar los núcleos urbanos”, incidió el delegado, quien apeló a “salvar los bienes no forestales que se puedan dentro de las capacidades”. En este sentido, vaticinó que hoy y las próximas jornadas “serán intensas de cara a extinguir este gravísimo incendio, que nadie podía dimensionar en el día de ayer, pero que las circunstancias climatológicas han llevado a contabilizar muchas hectáreas, animales e incluso viviendas”.

Por último, garantizó, como responsable de Infocal en la provincia, que los medios dispuestos “han sido el mayor número posible, porque la Junta rápidamente activó los propios, de otras administraciones y de la UME”. “La no percepción visual de los mismos nos puede llevar a una percepción equivocada por las importantes columnas de humo. Si no se ha podido parar antes el incendio es porque materialmente era imposible, pero no por ausencia de medios”, sentenció Hernández