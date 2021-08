El Villarreal arranca la Liga con Europa en el punto de mira

Villarreal y Granada estrenan en La Cerámica la temporada 2021-2022 impulsados por su pasado reciente y con el objetivo compartido de crecer, el equipo local con la mente puesta en entrar en la Liga de Campeones y el visitante en el de regresar a las competiciones europeas.



El partido llega tras haber conseguido ambos conjuntos en el pasado ejercicio sendos hitos históricos, ya que el Villarreal ganó la Liga Europa y el Granada completó una gran participación en este torneo, que supuso su debut internacional.



El equipo castellonense llega a este primer partido tras la derrota en la final de la Supercopa de Europa, aunque con las buenas sensaciones que dejaron en el partido con el Chelsea perdido en la tanda de penaltis.



Su entrenador, Unai Emery, mantiene las bajas de Dani Parejo y Samu Chukwueze, que están en fuera del equipo desde hace ya unas semanas, y a las que se añade la de Francis Coquelin por problemas físicos.



Además, no contara con el defensa internacional Pau Torres, que empezó sus vacaciones esta semana, tras un verano completo con Eurocopa, Juegos y final de Supercopa.



A las ausencias por lesión se podría sumar alguna otra como consecuencia de la final del miércoles en Belfast, donde el equipo afrontó un choque exigente y algunos jugadores acabaron con molestias, aunque la idea del técnico sería la de apostar por un equipo parecido al que jugó este miércoles.



El nuevo Granada de Robert Moreno inicia su periplo oficial este lunes en el feudo del Villarreal con prácticamente toda su plantilla a disposición del entrenador, ya que la única baja es la del medio camerunés Yan Eteki, que se encuentra lesionado.



El técnico catalán se estrena como entrenador en LaLiga Santander ante uno de los conjuntos más complicados del campeonato, que se convierte en una perfecta prueba de fuego para un cuadro andaluz que ha completado una buena pretemporada, pero jugando casi siempre ante rivales de menor entidad.



Los tres fichajes realizados hasta ahora por el Granada se esperan en el once titular: el peruano Luis Abram en el centro de la defensa, el medio Ramón Rodríguez 'Monchu' en la medular y el colombiano Carlos Bacca, exjugador del Villarreal, en la punta del ataque.



Robert Moreno ha mostrado sus cartas en la pretemporada, con plena confianza en jugadores que siguen en el equipo como los laterales Carlos Neva y el francés Dimitri Foulquier, el central portugués Domingos Duarte y los medios Luis Milla o el galo Maxime Gonalons, que todo hace indicar que actuarán de inicio.



Una de las dudas que aparecen a la hora de conformar el primer once inicial de la temporada es si el centrocampista Ángel Montoro, uno de los referentes del equipo, se quedará de inicio en el banco o encontrará hueco como titular.



La otra gran incógnita es quiénes serán los jugadores que acompañen a Bacca en el tridente ofensivo rojiblanco ante el Villarreal, con el colombiano Luis Suárez, el venezolano Darwin Machís, Antonio Puertas y Alberto Soro pugnando por dos puestos.