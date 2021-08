Se consigue contener el fuego en la Paramera

La utilización de fuego técnico esta madrugada en la zona del Puerto de la Paramera aprovechando la carretera N-403 como cortafuegos ha permitido a los equipos contraincendios contener el fuego en ese flanco este del incendio que comenzó hace casi 48 horas en la zona de Navalacruz.

El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila José Francisco Hernández Herrero ha dicho en la Cadena Ser que "si no perimetrado, si tenemos bastante acotado el incendio. Los medios aéreos ya están trabajando y la situación más complicada puede producirse a partir de las 12 del mediodía con la subida de las temperaturas".

Ha sido una madrugada en la que "hemos podido por primera vez acotar el fuego que de forma tan expansiva había ido consiguiendo conquistar terreno" según José Francisco Hernández, que aseguraba que "actualmente" no había ningun casco urbano en peligro por las llamas.

El ataque al frente que se hizo ayer noche en la N-403 contiene el #IFNavalacruz y ralentiza su avance. Seguimos trabajando sin nuevas evacuaciones y mejores condiciones climatológicas.Mucha tarea por delante en cola, cabeza y flancos. Gracias a TODOS x tanto apoyo y colaboración pic.twitter.com/Bz42eXnVYI — Jose Fco. Hernandez (@jfcohdez) August 16, 2021

Desde ayer son 5 los núcleos de población evacuados. La zona más compleja y donde se están centrando los medios es en Navalmoral. Precisamente tanto la AV 900, la carretera de este alto de montaña, como la N-403, la del Puerto de la Paramera están cortadas al tráfico al igual que las carreteras secundarias de acceso a los núcleos evacuados. Anoche ya se abrió al tráfico la N-110 que estuvo cortada todo el día.

Las condiciones meteorológicas pueden también ayudar a las labores de extinción del fuego con una importante bajada de las temperaturas máximas. Si ayer la temperatura más alta en la ciudad rondó los 39ºC hoy se esperan máximas de 31 y con una velocidad del viento inferior a la de los últimos días y que ha sido un aliado fundamental en la extensión de un fuego que ya cuenta con un perímetro de 80 kilómetros, el doble de lo calculado ayer.

La cicatriz que deja el fuego

"Horroroso, horroroso...en dos horas el fuego cruzó toda la sierra". Un vecino de Cabañas mueve la cabeza con el susto de lo vivido en las últimas horas todavía en el cuerpo. Este pueblo no fue evacuado, pero desde sus casas vieron como las llamas iban bajando por la garganta y se quedaban a unos 500 metros de Riofrío, el pueblo al que pertenece esta pedanía. Allí sí que se evacuó a la población, aunque algunos no llegaron a salir del pueblo.

Villaviciosa, Robledillo, Sotalbo, Riofrío, Mironcillo...por esos pueblos vieron pasar las llamas al lado de las casas. En algunos se quemaron construcciones un poco apartadas. Y ahora, tras el miedo, toman conciencia de lo que se ha perdido.

Los ganaderos que tenían sus reses en la sierra no saben si han sobrevivido o no. Las que no hayan muerto calcinadas estarán desperdigadas y será difícil recuperarlas.

El alcalde de Solosancho, Jesús Martín, dice que "lo que viene ahora es lo peor. Es un recurso natural de primer orden todo lo que se ha quemado, recurso ganadero, paisajístico y turístico importantísimo para el día a día y la vida de estos pueblos". Uno de los problemas que van a tener es el de las captaciones de agua potable, por los arrastres de ceniza que se van a producir.