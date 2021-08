"Hay muchos estigmas en la sociedad que hacen que la discriminación por ser mujer-gitana-sin estudios aumente"

Los datos de incorporación de la mujer gitana a los estudios universitarios están al alza. Sin embargo, todavía están muy lejos de la media en Euskadi. Mientras que el 20,58% de la sociedad vasca en general ha cursado estudios universitarios, solo el 0,29% de personas gitanas lo han hecho, según datos del diagnóstico de Kale dor Kayiko.

La presidenta de la asociación de mujeres gitanas SIM ROMI y responsable del departamento del Salud e Igualdad en la asociación gitana Kale Dor Kayiko, Rosa Jiménez, cuenta en Hoy por Hoy Bilbao que la Escuela de Empoderamiento para mujeres gitanas de Bizkaia, 'ROMIPEN', que lleva su organización junto a la Diputación Foral de Bizkaia sirve para reivindicar "ese sentimiento y ese orgullo de ser gitana".

Hasta el 75% de las mujeres se han sentido discriminadas por ser gitanas, a lo que se le suma que no tengan estudios. "La situación es complicada porque aún hay muchos estigmas dentro de la propia sociedad que hacen que la discriminación triple, por ser mujer-gitana-sin estudios, aumente", dice Jiménez.

A pesar de que la educación es obligatoria "desde hace ya un tiempo", el 86% de las niñas gitanas acaban abandonando los estudios sin ninguna titulación. "Las familias cada vez están más concienciadas, el mundo está cambiando y para los gitanos también. Pero es cierto que estos niños no tienen referentes en las escuelas, la escuela es muy paya, no hay profesores gitanos y en los libros de texto no aparece nuestra historia".

Andrea Khalfaoui es la primera mujer gitana doctorada en Euskadi en 2020 y, actualmente, es investigadora en el equipo eDucaR, de la Facultad de Psicología y Educación de la Universidad de Deusto. Desarrolla su trabajo en una de las líneas del equipo centrada en investigar actuaciones de éxito que demuestran avanzar en la inclusión educativa de los grupos más vulnerables.

"Podemos contribuir a líneas de investigación que están marcando un cambio importante a nivel internacional. Personas como yo, que venimos de entornos muy humildes y diversos, lo hacemos posible cuando nos encontramos en sitios que nos potencian y hacen que creamos nosotros mismos", destaca Khalfaoui.

Victoria Jiménez, conocida también como 'la Tía Victoria', es la primera poetisa feminista gitana de Euskadi y colabora en 'Kale Dor Kayiko'. "El feminismo siempre ha estado en mi cabeza, aunque no tuviera nombre. Es un movimiento que lleva mucho tiempo entre las mujeres gitanas, siempre me ha gustado ser un poco independiente y quedarme con las cosas buenas de mis mayores, pero tomar buenas decisiones por mi cuenta", concluye.