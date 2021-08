González Laxe alerta de que la economía gallega se recupera más lentamente que la media española

El expresidente de la Xunta y presidente del Foro Económico de Galicia, Fernando González Laxe, ha alertado de que la economía gallega no se está recuperando de la misma forma que la española debido a la baja incorporación tecnológica en las empresas. En mitad de una de las peores crisis económicas de los últimos años, ha hecho una radiografía de la situación en Galicia y ha puesto el foco en la escasa inversión en I+D+I de las pymes de nuestra comunidad. Hay que cambiar, dice, el modelo económico. De no ser así "no habrá generación de empleo".

Que es lo que realmente sacará a Galicia de la crisis. El economista Fernando González Laxe alerta de que esta situación es directamente proporcional a la recepción de fondos europeos que sirvan de red de impulso económico. De no generar empleo, no se recibirán las ayudas. Augura una recuperación del PIB de cara a finales de año, pero critica que no vendrá aparejada de una mayor oferta laboral, con empresas ancladas en un nivel tecnológico muy bajo.

Se ha mostrado también preocupado por el agravamiento de las desigualdades derivado de la pandemia.

La diferencia entre pobres y ricos se agranda, con pobres más pobres y ricos más ricos. Hay más gallegos que no llegan a los 524 euros al mes y también son más los que cuentan con una renta superior a los 12.000 euros mensuales. El nivel de desigualdades sociales y económicas es mayor, dice en Galicia que en el resto de España. En porcentajes, un 25% de la población se encuentra en situación de pobreza o exclusión social, unos 630.000 gallegos, y un 8% en pobreza severa, unas 212.000 personas, con una preocupante tasa de desempleo juvenil.

