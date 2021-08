Tenso enfrentamiento entre Luis Rubiales y el presidente del Linares Deportivo

La Federación Español de Fútbol ha celebrado hoy, en Las Rozas, una reunión con los 40 clubes de la Primera RFEF. En ella ha intentado trasladar a las entidades deportivas las desventajas que, el acuerdo entre la LFP y el fondo de inversión CVC, tendrían para el fútbol no profesional.

El punto, aunque importante, era quizás el que menos preocupaba a equipos como el Linares Deportivo que, a través de su presidente, Jesús Medina, ha tenido un papel protagonista en dicho encuentro. Y es que, el segundo punto en el orden del día, contemplaba dar una explicación sobre los derechos televisivos que, finalmente, se aplicarán en la tercera categoría del fútbol español.

Aquí cabe señalar que la plataforma Footters será la encargada de las retransmisiones de los partidos. Sobre el reparto de dinero, en concepto de derechos televisivos, Luis Rubiales apuntaba a que "será asimétrico", con ingresos previstos, entre derechos televisivos y otras ayudas de la Federación que oscilarán entre los 300.000 y 400.000 euros.

Los clubes tenían sobre la mesa tres modelos distintos, a la hora de elegir este acuerdo. Los clubes, finalmente, votaron la opción en la que "un 40 por ciento corresponde a un mecanismo de solidaridad entre clubes, un 30 por ciento que saldrá de los puntos obtenidos en la temporada, un 20 por ciento por las audiencias y un 10 por ciento como incentivo por contar cantera".

Con esto, según la Federación, cada club de Primera RFEF podría percibir una media de 365.000 euros, una cantidad que, para Jesús Medina, es insuficiente. De hecho, el presidente azulillo ha protagonizado un "combate dialéctico" con el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, que no ha tenido desperdicio.

Rubiales, con tono desafiante y, en ocasiones, con ánimo de ridiculizar las opiniones de Medina, ha afirmado que los clubes no tienen motivos para quejarse: "Tenéis a la Federación más generosa de la historia. El que cumple, cobra. Ya vale. No creo que sea un debate. No tengo problema en que sigas hablando, pero es redundante. Sé muy bien lo que es estar jodido, que se acuerde nadie de ti. Ya vale, es indudable cómo se estaba antes y ahora. No quiero más esto".

"Si dedicáramos esto a la prensa, yo sería el más guapo, el más alto y hasta tendría el pelo largo. Eso lo hacen otros. Antes venían a mendigar y ahora cada vez piden más. Yo no quiero ni lo uno ni lo otro. Esto no se da en el resto de países. La gestión la considero excelente". Antes, cuando llegué, un club recibía 20.000 euros, ahora, casi 400.000. ¿De qué estamos hablando? Se está generando una cultura que en la Federación no vamos a aceptar."

"Hay clubes que estáis tensando mucho la cuerda. No empecemos a comparar. Al final vamos a hacer como en otros países, que os vamos a cobrar y no os vamos a dar nada. Vamos a poner en valor lo que hay. Vais a crear un estrés... No es nuestra obligación ayudar. Es un discurso peligroso este. Nos estamos volcando con vosotros".

A estas palabras, el presidente del Linares respondía, no sin ser interrumpido por Rubiales. Aquí, Medina ha insistido en que la profesionalización de esta nueva Primera RFEF no es tal, ni tan beneficiosa para las arcas de los clubes tal y como, con anterioridad, se había prometido. "Tenemos un problemón, estamos casi igual de ingresos que el año pasado", ha dicho Medina, a lo que Rubiales replicaba, con sarcasmo: "Madre mía, que no. ¿Qué quieres decir con eso? Vamos a hacer una cosa, vamos a venderlo todo a 50 años".

Medina, una vez finalizada esta reunión, ha realizado declaraciones oficiales que el club azulillo ha difundido, en las que asegura que "si son unos 360.000 euros los que vamos a recibir, pero les descuentas la parte de márquetin que podríamos o no vender, que son 60.000 euros, los 140.000 euros del Plan Impulso 23 o que no nos van a dar ayudas del CSD para el fútbol no profesional, nos quedamos con una diferencia de 100.000 euros más que si estuviéramos en Segunda B".

Ante ese ingreso, añadía Medina, hay que tener en cuenta "un aval de 100.000 euros", el crecimiento de la masa salarial de los jugadores, un aumento en seguros sociales o las "Licencias P" que ahora "nos costarán, como mínimo, 35.000 euros, algo que supone muchísimos gastos para estar en Primera RFEF, que tendremos que soportar nosotros como Club".

Teniendo en cuenta los ingresos y los gastos, destacaba Jesús Medina, "estamos infinitamente peor que en Segunda B". Son momentos complicados, en lo económico para la entidad linarense porque, según el presidente, "lo que iba a ser un ascenso a Primera RFEF se va a convertir en un infierno".