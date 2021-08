El joven agredido en Nigrán pide justicia y asegura estar en un "pozo sin salida"

Cientos de personas se han concentrado este lunes en Nigrán para pedir justicia para Nacho, el joven que hace un año casi pierde la vida tras la agresión sufrida por 6 jóvenes en la calle de los Pazos.

Nacho que no acudió a la concentración debido al estado en el que se encuentra ha asegurado a través de las redes sociales este año prácticamente se lo pasado en su habitación, "mi zona de confort“ o intentando hacer cualquier actividad que le mantenga la mente ocupada, siempre y cuando fuera alejado de la sociedad. "Debido a mi hiper vigilancia, ansiedad y tensión no me permite estar entre la gente, y en todo un año no fui capaz de conseguir nada… Me veo en un pozo sin salida, solo veo oscuridad mientras los salvajes que me intentaron matar siguen disfrutando de su vida".



Asegura que psicológicamente no está bien, pero "esto todo que esta pasando quizá pueda ayudarme mucho. Simplemente pido justicia por mí y por los que se han quedado por el camino".