El IVC presenta a Blanco, Lechner y Saiz en un homenaje a George Gershwin en Nits al Claustre

Cultura de la Generalitat, por medio del Institut Valencià de Cultura en Castellón, presenta este jueves 19 de agosto a las 22.30 horas en el ciclo Nits al Claustre del Museu de Belles Arts de Castelló al trío formado por la voz de Sheila Blanco, el piano de Federico Lechner y el veterano guitarrista Chema Saiz para rendir homenaje al compositor George Gershwin, una de las figuras fundamentales del ‘jazz’ y de la historia de la música del siglo XX.

El delegado del IVC en Castellón, Alfonso Ribes, ha destacado que “Nits al Claustre se caracteriza por ofrecer una programación musical amplia de sonidos en que el ‘jazz’ siempre tiene su protagonismo”. Ribes ha reivindicado compositores como Gershwin, quien “ha hecho que temas como ‘Summertime’ formen parte de la historia de la música y traspasen el ámbito del ‘jazz’. Con este homenaje se incluirá una parte de improvisación tan característica por parte de Blanco, Lechner y Saiz”.

Ribes ha avanzado que el ciclo Nits al Claustre de este año 2021, que se cerrará la próxima semana con el concierto de la francesa Françoiz Breut, “ha sido todo un éxito de público que ha apoyado esta iniciativa, a pesar de las dificultades derivadas por la pandemia, y que ha llenado todas las semanas el claustro del museo”. El claustro del Museu de Belles Arts de Castelló acogerá el concierto ‘Puro Gershwin. Melodías americanas y universales’ en el cual, en clave de ‘jazz’ y usando la improvisación y la constante comunicación entre el trío formado por la voz de Sheila Blanco, el pianista Federico Lechner y el veterano guitarrista Chema Saiz, utilizan muchos de los grandes temas del neoyorquino para disfrutar y para dejar en ellos su huella. Algunos de los temas que se interpretarán en el concierto son ‘Summertime’, ‘Nice work if you can get it’ o ‘My man’s gone now’, así como otras melodías inspiradas, la mayoría de ellas con letras de su también genial hermano Ira Gershwin.

El acceso a Nits al Claustre es gratuito hasta completar el aforo y se puede recoger la entrada en el tablón de información del museo desde las 21.30 horas del día del concierto. Más información en ivc.gva.es.