Diego Rolan deja de pertenecer al Depor

El culebrón de los últimos veranos blanquiazules, Diego Rolan, ha terminado su libro como deportivista este martes por la noche. El futbolista charrúa, todavía con un año de contrato en A Coruña se ha desvinculado del club herculino y con la carta de libertad ha sido ya anunciado como nuevo jugador de Juárez de México. Regresa a la Frontera como futbolista en propiedad del equipo azteca.

Diego Rolan pone así punto y final a su etapa como deportivista. El ariete, firmado en la primera etapa de Richard Barral en el Deportivo en Primera División, fue cedido inicialmente al Málaga. Tras el descenso a Segunda, Carmelo del Pozo lo cedió al Leganés y al Deportivo Alavés en Primera. Tras el frustrado ascenso del Depor a la élite, los coruñés volvieron a ceder a Rolan a otro equipo, en este caso a Juárez. Todas las salidas de Rolan resultaron económicamente ventajosas para el Deportivo. Su sueldo, que en Primera superaba los dos millones de euros y en categorías inferiores superaba el millón doscientos mil euros, fue inasumible para el Depor.

Culebrón en Segunda B

Después del descenso a Segunda B del Deportivo, el club no fue capaz de colocar en el mercado a Rolan. Tras unas negociaciones fallidas con el Burdeos, Rolan no pudo regresar a Francia. La operación dirigida por Barral, que había retornado a A Coruña meses atrás, no culminó tras la negativa de la propiedad del Depor a aceptar una operación en la que no se incluían los derechos de formación que reclamaba el club herculino. Así las cosas, Rolan regresó a Riazor, donde tras casi tres campañas en nómina, debutó con el Depor de Fernando Vazquez a finales de año. Lo hizo después de empezar sin permiso de trabajo y demorarse casi dos meses en lograrlo. Cuajó así, un último curso que resultó ruinoso, pues a pesar de ser el jugador mejor pagado de la historia de Segunda B, no pudo dar un salto de calidad al Depor. Rolan acabó marchándose a Egipto para terminar la campaña por la decisión de Abanca de reducir las pérdidas.

Un futbolista diferencial

En los pocos aspectos en los que Carmelo del Pozo y Richard Barral llegaron a coincidir fue en le calidad contestada de Rolan. El ariete, cuyas condiciones y virtudes se esperaba que ayudasen al Deportivo a dar un salto de calidad en Primera, resultó ser un quebradero de cabeza anual para el Depor. Su enorme sueldo, desproporcionado para la situación del club, impidió que los aficionados disfrutasen del conocido como "Mirlo Blanco". Rolan, ahora en México, se despide definitivamente del Deportivo, donde apenas jugó un puñado de partidos y encadenó cesiones contastes ante la precaria situación financiera existente en la Plaza de Pontevedra.