Eva Acón defiende las críticas a Formoso y a Besteiro porque "es lógico que las irregularidades trasciendan"

El PSOE gallego ha vuelto a protagonizar una lucha interna entre las diversas corrientes dentro del seno del partido por la secretaria xeral en Galicia, ahora liderada por el actual secretario Gonzalo Caballero. Ha sido tras las declaraciones del secretario de organización, José Antonio Quiroga, en las que acusa al presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y al ex secretario xeral del partido, José Ramón Gómez Besteiro, de "maniobrar" para tomar el control del partido al margen de Caballero. En un artículo publicado en el diario El Progreso Quiroga critica a ambos responsables socialistas de "volver a las rancias baronías del pasado". Un escrito que vuelve a avivar las dudas sobre el liderazgo de Gonzalo Caballero a las puertas de un congreso, en otoño, en el que el secretario xeral del PSdeG ha decidido renovar su cargo. Una polémica que ha sentado "como un tiro" en A Coruña entre los responsables más cercanos a Pedro Sánchez como es el delegado del Gobierno, en Galicia, José Miñones. El ex alcalde de Ames criticó en redes sociales, vía Facebook, las "desafortunadas palabras para un secretario de organización". Muy distinta ha sido la reacción desde la Agrupación Socialista Coruñesa.

Para la presidenta del PSOE local, Eva Acón, persona muy próxima al secretario xeral Gonzalo Caballero, es lógico que trascienda "el hartazgo ante las irregularidades". Muestra su respeto para las declaraciones vertidas contra Formoso y Besteiro en las que Quiroga acusa al primero de seguir ligado a la empresa térmica Endesa, en As Pontes, una de las más contaminantes de Europa, y al segundo le recuerda que tuvo que enfrentarse varias veces a la justicia. Señala que hay un doble rasero dependiendo de a quién acusan y de qué manera. Considera que la indignación generada ahora no tiene nada que ver con las reacciones socialistas cuando la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, le retiró las competencias en la concejalía de Empleo y ella acusó a la edil de no pagar las cuotas del partido, cuando no se sintió, dice, arropada.

Desde María Pita prefieren guardar silencio. Tampoco el presidente de la Diputación de A Coruña ha querido valorar las declaraciones que le acusan directamente. Fuentes cercanas han mostrado su perplejidad ante unas declaraciones vertidas por un propio compañero de partido, con una alta responsabilidad dentro la organización.

Las dudas sobre el liderazgo de Caballero también han llegado a Ferraz ante la posibilidad de un relevo en el próximo congreso. También el exalcalde de Fene, Iván Puentes, se sumó a las críticas, acusando a Quiroga de "menoscabar" y "menospreciar" a compañeros de partido, situación en la que "Feijóo estará encantado". El relato de Quiroga señala a movimientos internos desde hace un año, cuando “algunos, pocos y ocultos, juegan a generar rumores y castillos en el aire”. El cargo socialista sitúa a González Formoso y a Gómez Besteiro como protagonistas de estas maniobras. Quiroga termina reivindicado el camino emprendido por Gonzalo Caballero y apelando a que siga al frente del partido contando con el apoyo y la lealtad de todos para seguir creciendo, "porque queremos ver hacia el futuro y no regresos al pasado".