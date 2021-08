El Gobierno vasco defiende la decisión del Zinemaldi de premiar a Depp

Johnny Depp, uno de los actores más polémicos de la cinematografía contemporánea, recibirá el Premio Donostia el día 22 de septiembre en el Auditorio Kursaal, dentro de la 69 edición del Festival de San Sebastián. La elección del actor ha causado un torrente de críticas sobre las que Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco, se ha posicionado en Hoy por Hoy Bilbao: “Estamos en un momento en el que los responsables institucionales tenemos que ser especialmente cuidadosos con estas cuestiones”.

“La violencia contra las mujeres es seguramente el mayor agravio que se puede hacer a las personas que no son de sexo masculino. Vulneramos sus derechos humanos y rompemos su dignidad y es algo que debemos evitar y, por lo tanto, a las instituciones públicas nos corresponde ser exigentes y ejemplares, pero eso tampoco nos debe llevar a condenar a quien no lo está, ni a marginarlo. En caso de Johnny Depp no existe ninguna condena sobre sus comportamientos personales”, ha sentenciado el consejero de Cultura.

Zupiria ha aprovechado para mostrar su orgullo por “las personas que tenemos al frente de las instituciones culturales del país”, ya que según ha expresado son personas de reconocido prestigio y reconocido criterio. “En este caso el director del festival de cine de San Sebastián ha creído que en la persona de Johnny Depp se da una trayectoria profesional que justifica que se le dé un premio Donostia. Yo, desde esa autonomía que tiene José Luis Rebordinos al frente del festival de cine, respeto su decisión”, ha expresado.