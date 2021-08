El ocio nocturno de la provincia pide una ampliación de las ayudas económicas para recuperar pérdidas

El ocio nocturno de la provincia de Castellón pide a la administración una ampliación de las ayudas económicas para sufragar los 18 meses acumulados con aperturas limitadas de su servicio. Afirman que han recibido subvenciones que solo cubren el periodo entre marzo y octubre de 2020.

El presidente de la Asociación de empresas del ocio nocturno de Castellón ON Castellón, Carlos Sánchez, ha asegurado a esta emisora que "las ayudas de las administraciones ya eran insuficientes cuando llegaron a un acuerdo" y que "solo cubren siete de los 18 meses que llevan cerrados o con su actividad restringida". Sánchez hace un balance negativo desde la llegada de la pandemia y recuerda que están ya desanimados.

Rosa Sevillano tiene una discoteca en la ciudad de Castelló y afirma que "han intentado en distintas ocasiones abrir su negocio, adaptándolo a las medidas pedidas por la administración". Asegura que, aunque han hecho reformas, "la clientela no acepta las restricciones" y como empresarios no quieren pagar por su incumplimiento. Cree que "el ocio nocturno no ha encontrado ninguna facilidad desde su cierre en marzo de 2020 por la COVID."

El ocio nocturno de Castellón confía en los buenos resultados de la vacunación masiva para poder abrir en otoño con menores restricciones. De hecho, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que la Conselleria de Sanidad está estudiando la propuesta de reapertura del ocio nocturno planteada por las federaciones empresariales del sector, y ha admitido que es algo que "se podría plantear" a partir del 6 de septiembre si los datos de contagios siguen a la baja.