Borja Jiménez destaca que el ERE se está llevando "con normalidad"

Él no quería hablar demasiado del ERE, pero siendo el único portavoz reciente del Deportivo, a Borja Jiménez no le quedó más remedio que referirse al proceso de regulación de empleo iniciado desde la Plaza de Pontevedra. El entrenador abulense aseguró que "todo el mundo creo que hemos manejado muy bien la situación. Hemos dado normalidad dentro de lo que supone. Hemos querido que el jugador se sintiera bien tratado. Dentro de la 'no' normalidad, darle la normalidad. Todos somos personas y tenemos nuestros problemas cada día. En el momento que alguien necesite cariño, dárselo...", aseguró durante su comparecencia de este jueves.

Defendió el preparador que todos los jugadores conocen ya su situación y tanto él como el club han sido claros con ellos. "Yo mientras estén aquí, les vamos a tratar de la misma forma. Se ha sido sincero desde hace tiempo. Lo que hagan o no, no depende de mí. No me marco ninguna fecha. Pensar que uno va a salir, no significa que vaya a salir", reflexionó.

El difícil caso de Celso Borges

Si hay un jugador que encaja especialmente en el ERE es Celso Borges. El futbolista, tal y como contamos ya en Coruña Deportiva, no está llevando la situación bien. Afectado anímicamente, Borges saldrá previsiblemente del club y entiende que desde la propiedad no han sido justos con su caso. "De Celso lo primero que tengo que decir es que es una persona fantástica y un profesional increíble. Desconozco su situación pero aquí se comporta como uno más. Por dentro tenemos a muchísimos jugadores. Y tener tantos es mucho y no tiene sentido. He sido muy franco. Con cada uno", concluye.

Sólo un milagro retendría a Keko

Si no se llega a un acuerdo exprés, el Deportivo se desprenderá de Keko Gontán mediante el ERE. A pesar de la voluntad del entrenador de retenerlo, el alto sueldo del de Brunete hace muy complicado que el club pueda aspirar a retenerlo. "La opinión sobre Keko ya la conoce él y el club, pero si sabéis leer entre líneas...", afirmó el preparador castellano desde Abegondo.

Quiere más fichajes

Jiménez asegura que "nos está costando contratar jugadores", y que el Depor sigue teniendo sus nasas en reforzar el juego exterior a pesar de la contratación de Carlos Doncel. "Estamos trabajando, (secretaria técnica) creíamos que podíamos hacer una plantilla diferente a la de otros años. Creo que el mercado no está siendo fácil para nadie. Buscamos unas características concretas. No tendría sentido. Vamos a traer lo que necesitamos", afirmó.

Su visión sobre los juveniles

Al final del camino de pretemporada han llegado Trilli, Noel y Yeremay. Con los tres sigue contando hasta la fecha. De ellos dependerá, afirma el entrenador, poder pertenecer a la primera plantilla. "Trilli nos ha sorprendido, pero es un chico muy joven. No podemos cargarle de responsabilidad. El Deportivo ha hecho una apuesta fuerte por él. El salto es muy grande y no se nos puede olvidar que está en edad juvenil". Incidiendo más en el caso del lateral, para Borja Jiménez "Estoy muy contento con Peke, tiene un talento difícil de encontrar. Claro que estoy contento con él. Igual que Noel. Va a depender de ellos mismos que estén en el primer equipo. Si el rendimiento es como en pretemproada estarán con el primer equipo. Si el rendimiento baja, estarán con el Fabril. Cuando te sale una oportunidad así hay que cogerla con las dos manos y no soltarla".