Luis, el héroe que abrió paso a los bomberos en Ávila y se ha hecho viral en las redes sociales

Luis José Martín es conductor de ambulancia en Ávila. Fue movilizado el pasado domingo para llevar a cabo los posibles traslados que se tuvieran que realizar por el incendio que había comenzado el día anterior en la zona de Navalacruz y que se extendía imparable hacia la Sierra de la Paramera.

Estaba en Sotalbo, localidad a la que además le unen lazos sentimentales ya que su pareja es de allí. Viendo que el pueblo estaba rodeado por el fuego no se podía estar con los brazos cruzados. El pueblo había sido ya evacuado y solo unos pocos vecinos que se habían negado a marcharse estaban colaborando en las labores de extinción.

"Yo me iba moviendo ayudando en lo que podía, ya que los brigadistas y los miembros de la Unidad Militar de Emergencias que estaban no son del pueblo y no conocían donde podían coger agua, o a lo mejor sí lo sabían pero luego no sabían regresar adonde tenían que estar" dice Luis José.

Los equipos de extinción tienen prudencia en vulnerar ciertos derechos que asisten a la propiedad privada.

"Estaba agachado abriendo la llave de una manguera. En la parte de atrás de las casas que se ven en el video estaba ya todo lleno de humo y el fuego amenazaba las viviendas. Los brigadistas no sabían por dónde pasar, se iban a ir por otro sitio y les dije que esperaran y les abrí un poco la puerta" ha explicado Luis José en los micrófonos de Hoy por Hoy Ávila.

Pasaron malos momentos cuando el fuego prendió en una leñera de una de esas viviendas, fuego que se pudo controlar tras mucho esfuerzo y varias descargas de agua por parte de un helicóptero. Evitaron que las llamas llegaran a las edificaciones.

"Yo no conozco a los propietarios de la casa cuya puerta abrí pero si me ha llegado a través de conocidos mutuos que no me preocupara y que me daban las gracias por lo que hice" señala quien se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de las que ha dejado la lucha contra el mayor incendio vivido en Castilla y León en los últimos 40 años. Y es que le habían llegado rumores de que le podían denunciar por esta acción.

Luis José desconocía que una cámara que llevaba uno de los miembros del operativo lo había grabado todo, incluído el expresivo "a tomar por culo" que grita uno de los brigadistas justo antes de que él pronunciara las dos palabras que se han convertido en casi un lema en redes sociales: "Está abierta".

Fueron familiares y amigos los que le avisaron de la publicación del video y de la trascendencia que estaba teniendo. "Yo no tenía ni idea y para mi una sorpresa que me llegaran mensajes sobre lo que habían visto" dice este conductor de ambulancia uno más de los muchos voluntarios y ciudadanos anónimos que se han enfrentado como podían a esta tragedia.

"Yo no soy ningún super héroe, soy una persona con un temperamento fuerte que saco de vez en cuando" dice Luis José. Y sonríe cuando ve los múltiples memes que han surgido a partir del video. No le importa que la gente se ría al ver el vídeo siempre que ésto sirva para transmitir también lo grave que es "la tragedia que ha pasado la gente".

"Lo que ha sucedido es desolador, subes al Pico Zapatero y solo recordar como era antes y como está ahora, dan ganas de llorar, sentir rabia y de preguntarse como ha podido suceder. Que se haya prendido un valle entero, una montaña entera por una mierda de coche" concluye Luis José Martín, un héroe que ya no es anónimo.