"En la cárcel estoy estupendamente, pero que me rieguen los árboles"

En mitad de una gran expectación, se ha celebrado la vista en la Audiencia provincial en la que la defensa del hombre de 77 años que disparó a un asaltante en su casa de la Atalaya, causándole la muerte, ha solicitado a la Sala su libertad provisional, hasta la celebración del juicio. Más de una decena de medios de comunicación, también de ámbito nacional han seguido atentamente esta vista en la que el investigado ha sorprendido a los presentes, confesando que no le preocupa estar en prisión y sí que se sequen sus árboles.

El letrado de la defensa ha alegado que por su edad, por ser un hombre soltero, sin hijos, por su arraigo en Ciudad Real y por haber colaborado desde el primer momento con la justicia, entiende que no hay riesgo de fuga. Considera que la medida de prisión ha sido desproporcionada e innecesaria y advertía que le está afectando psicológicamente.

Alegaciones en las que ha reiterado que el hecho de sorprender al asaltante con una motosierra le causó un miedo insuperable y que a pesar de los disparos, que realizó en defensa propia, fue él quien aviso a la Guardia Civil, haciendo constar que nunca ha cometido delito alguno y que la privación de libertad ha generado que gran parte de los días se encuentre en enfermería sin apenas comer y dormir.

Vista en la que tanto la fiscalía como la acusación particular han considerado una medida adecuada, dada la gravedad de los hechos, que el ministerio publico califica de homicidio doloso, con penas de 10 a 15 años de prisión. Partes que han reiterado que los hechos son irrefutables y consideraban, por su parte, que precisamente por ser un hombre que vive solo, hay mayor riesgo de fuga, por lo que ha pedido que se desestime el recurso planteado por su abogado. también han advertido que hay circunstancia por investigar , la existencia de un cuarto disparo.

El imputado, que también ha tomado la palabra, después de repetir que no tenía intención de llegar a la situación extrema, ha narrado que actuó para defender su vida, su casa y su patrimonio elevando una única petición, que no coincidía precisamente con la de su abogado defensor, que se autorice que puedan regar los árboles de la finca, para que no se sequen. Ha confesado que ésa es su principal preocupación y que se encuentra mejor en prisión donde ha encontrado un grupo de amigos

Un momento de la vista / Cadena SER

Declaraciones que han causado sorpresa a ambas partes. La defensa reconocía que el nerviosismo de su representado le está llevando a realizar declaraciones que pueden ir en su contra. Desde la acusación particular, también manifestaba su estupor por la declaración del investigado.

La acusación particular ha solicitado una reconstrucción de los hechos y que se vuelva a analizar las llamadas telefónicas que realizó el día de los hechos el imputado. Se espera que en varios días se conozca el auto en el que se despejará la incógnita si continua en prisión o no; la defensa ha pedido que se estudien otras vías menos gravosas, como la libertad provisional, la retirada del pasaporte o el arresto domiciliario. Sugería como aval para la fianza, las dos parcelas que tiene en la Atalaya.