"Lo he perdido todo en cuestión de minutos, ahora mis hijos están en peligro y todo se ha derrumbado"

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán ha supuesto un descalabro absoluto para miles de personas. Entre ellas, hay una, Nilofar Ayoubi, que está ahora mismo en una situación crítica. Se encuentra en Kabul, encerrada en una oficina con su marido y sus tres hijos (la más jóven tiene 11 meses), mientras recibe amenazas de muerte de los talibanes por las redes sociales por su activismo a favor de los derechos de las mujeres.

En cuestión de horas, todo ha cambiado para ella: "lo he perdido todo, todo por lo que he trabajado muy duro. Mi negocio, mi libertad, mi carrera académica... He perdido mi vida y ahora mis hijos están en peligro. No sé qué hacer, no sé dónde ir, ni qué va a ser de mí", ha dicho en declaraciones a la SER. Esta situación límite llegó hace unos días a oídos de Laia Marsal, una barcelonesa experta en márketing y comunicación, que conoció su historia y está haciendo todo lo posible para ayudarla.

Laia está intentando ayudar a Nilofar para salir del país

Laia ha echado un cable a Nilofar para rellenar el formulario que requiere Estados Unidos para obtener un visado. "Cuando ella me pidió el teléfono tuve dudas, pensé que igual pasaba algo... Pero a ver, como occidental, si pasa algo tiro el teléfono y santas pascuas. Aquí la que está en peligro es ella, y tenía que hacer lo que fuera para ayudarla".

De momento, los esfuerzos de ambas no han fructificado, ni el visado norteamericano ni tampoco los menajes que Laia ha enviado al Ministerio de Exteriores para saber cómo Nilofar podría pedir asilo a España. Y la situación en Kabul cada vez se complica más. "Estoy asustada, no sé qué será de mí mañana o en unas horas, no sé si estaré viva o muerta. Aquí en la oficina donde estamos han venido a buscarnos hombres armados, parecían talibanes, y llevan días amenazándome de muerte. Estoy literalmente destrozada", dice Nilofar. Ella misma nos pide perdón por su tono de voz en los audios que nos ha mandado, que se oyen un poco atenuados. Nos explica que está soportando una presión tremenda y que tiene miedo de que le dé un ataque al corazón.

ما هایی که فقط کار کردیم زحمت کشیدیم، نه پروژه گرفتیم نه هم در حکومت بودیم؛ سرمایه گذاری کردیم ایجاد شغل کردیم، تا جان داشتیم از وطن خدمت به وطن کردیم، تهدید شدیم ، شکار دزد ها شدیم ، حملات مسلحانه را سپری کردیم ولی باز در این خاک ماندیم ، آینده ای من و فرزندانم چه میشود؟ — Nilofar Ayoubi (@NilofarAyoubi) August 17, 2021

Nilofar y Laia contienen la respiración e intentan por todos los métodos encontrar una situación a contrarreloj. De momento, al otro lado, solo hay silencio. La diplomacia, los mecanismos de asilo y los visados están estancados. Es una historia de muchas que se viven estos días en Afganistan, que interpelan directamente a mujeres como Laia, que lo tiene claro: "Nilofar lleva años luchando por los derechos de las mujeres. Todas las mujeres le debemos ayuda, ella lleva años defendiéndonos. Estamos en deuda con ella", remata.