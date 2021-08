Barcelona tiene desde hace un año el único consulado de España que es sede de un país imaginario: Syldavia

El ilustrador belga Hergé no solo creó el personaje de Tintín, ideó un universo entero. A lo largo de sus veintitrés álbumes hizo vivir aventuras al joven periodista y a su inseparable perro Milú por los cinco continentes. E incluso por algunos países inventados como Syldavia, la monarquía democrática de los balcanes donde sucede el cómic “El cetro de Ottokar”.

Hace tres años unos fans de Tintín se nombraron a si mismos los primeros cónsules de Syldavia de todo el mundo. Hoy día hay más de cuarenta. Pero ninguno de ellos es tan especial como el catalán Enric Reverté. “En mayo de 2020 se me nombró cónsul libre de la Cancillería de Syldavia en Barcelona, de tal forma que solo recibo órdenes directas del rey Ottokar sexto”, dice el cónsul.

Reverté es un coleccionista de la obra de Hergé y un gran fan de Tintín. En recibir el título, montó en un local del barrio del Poblenou el único consulado de Syldavia de todo el mundo con sede física. Y no es precisamente pequeño, tiene 120 metros cuadrados. Entrar en el consulado es sumergirse en un mundo donde todo gira alrededor de Tintín: los cuadros, las alfombras, las figuras, los sofás…

Quim Torra, Arturo Pérez-Reverte y Pilarín Bayés, syldavos de honor

“Aquí damos conferencias de Tintín y presentaciones de libros. Pero si por algo somos únicos es porque ningún otro consulado de Syldavia expide pasaportes, DNIs, libros de familia y de sellos”, informa Reverté. Casi 500 personas tienen la nacionalidad syldana, entre ellos: el expresident Quim Torra, el escritor Arturo Pérez-Reverte y la ilustradora Pilarín Bayés. La única condición para ser syldavo de pleno derecho es ser fan de los cómics de Tintín. “Obviamente, la nacionalidad no tiene ninguna validez legal… aún”, cuenta Reverté entre risas.

San Wladimir, día nacional de Syldavia

El 15 de julio es el día más importante para los syldavos: San Wladimir. Enric Reverté invita a todas las personas que tienen la nacionalidad y lleva cónsules de toda Europa a la embajada de Barcelona. Aquel día Syldavia lo celebra por todo lo alto. Se dan conferencias, se come coca de chicarrones cocinada por el pastelero syladvo y se bebe mistela syldava.

Toda una vida dedicada a Tintín

“Tintín es aquel personaje que a mí me hubiera encantado ser, pero la vida no me ha dejado”, admite el cónsul. Reverté se aficionó a leer las aventuras del joven periodista des de pequeño. Eso lo ha llevado a tener la tienda más grande de España de Tintín, a organizar un concurso infantil de dibujos de Tintín, a editar libros de divulgación de Hergé o a tener una perra igual que Milú que fue escogida por la viuda del dibujante como la Milú del año 2017. “Me han dicho millones de veces friki. Lo soy, pero soy un friki feliz. ¿Y los de la Harley no lo son? ¿Y los que compran un barco no lo son? Ser friki es tener ilusiones, y la mía es Tintín”, argumenta Reverté.

Además de Enric Reverté, en España hay cuatro cónsules más de Syldavia. Se encuentran en Galicia, Andalucía, Extremadura y Madrid.