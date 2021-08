CIG advierte de que los recortes pueden dejar centros sin once profesores

El Ministerio de Educación convoca para el 25 de este mes a las Comunidades autónomas para planificar el inicio de curso. En Galicia se prevén recortes del profesorado. La Xunta considera que la situación de la pandemia ha cambiado respecto al curso pasado, por lo que los centros no necesitan, en su opinión, tantos refuerzos. Un planteamiento que los sindicatos rechazan rotundamente. CIG-Ensino, mayoritario en la enseñanza pública, señala que si la Consellería no rectifica habrá centros de Secundaria de la comarca de A Coruña con once docentes menos que en el curso anterior a la pandemia.

Las organizaciones sindicales vaticinan un inicio de curso "complicado" por una simple razón: la pandemia sigue ahí. Un estudio de la CIG revela que los recortes pueden llegar a un 10% del profesorado que impartió docencia en los institutos en el curso 2019/20. Diego Boquete, secretario de acción sindical e comunicación de CIG-Ensino.

La central nacionalista insta a la Xunta que tome nota de las decisiones adoptadas por otras comunidades autónomas y blinde los cuadros de personalcovid. Los recortes, advierte,suponen un riesgo importante de cara a afrontar el curso con la máxima seguridad.