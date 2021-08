Alas Coruña registra hasta 17 delitos de odio entre junio y julio, entre ellos el asesinato de Samuel Luiz

El observatorio de la asociación Alas Coruña, comprometida en la defensa de las personas LGTBI, ha contabilizado hasta 17 incidentes de odio contra personas homosexuales o trans en el área de A Coruña en los últimos dos meses registrados, en el período del uno de junio a finales de julio. En esta fría estadística, que habla de situaciones reales, incluye el asesinato del joven coruñés de 24 años Samuel Luiz. Trece de estos sucesos han sido agresiones directas físicas o verbales acompañadas de acoso y en vía pública. El resto se han producido a través de pintadas, ataques de símbolos o en redes sociales. La Presidenta de ALAS coruña, Ana García, ha estado en la entrevista de fin de semana de Radio Coruña SER.

La organización se ha presentado como acusación popular en la causa abierta tras la brutal paliza que se cobró la vida del joven. Con independencia de lo que digan los tribunales, su Presidenta, Ana García, ha reiterado, como lo hizo ya en el momento de su presentación como parte, que pretenden que nunca más una persona muera al grito de "maricón de mierda".

Explica que cada vez se denuncian más estos delitos y pide a las víctimas que piensen que no están solas a la hora de denunciar. No lo tienen que pasar, dice, "con vergüenza o con miedo en sus casas". El perfil de las personas que protagonizan la agresión es el de un varón de mediana edad en una situación social que no hace pensar en un comportamiento semejante. Para ALAS la única solución ante este tipo de situaciones es la educación y que la sociedad entienda la diversidad.

La presidenta de ALAS añade que la actitud de las fuerzas del orden en el momento de la denuncia es muy positiva, aunque siempre es necesaria formación continua ante estos delitos.

Sigue la investigación sobre el asesinato de Samuel Luiz en una semana en la que han continuado las tomas de declaración de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña. Hasta 20 personas han prestado su testimonio mientras fuentes policiales han señalado a nuestra redacción que no se descartan nuevas detenciones en relación a la brutal paliza que le causó la muerte. Ha pasado mes y medio desde la madrugada de aquel tres de julio y lo que ocurrió en pleno paseo marítimo.

Ana García señala que la respuesta solidaria de la sociedad de A Coruña tras el asesinato ha sido abrumadora. "La pena de que haya tenido que morir un joven de 24 años para que la sociedad sea consciente de la discriminación", concluye.