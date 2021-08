Importante incendio en Ezcaray con dos puntos de inicio del fuego

Un dispositivo de 150 personas está trabajando en las labores de extinción del incendio que se ha declarado en la zona de Ezcaray. En concreto, en el entorno de las aldeas de Posadas y Azárrulla. Trabajan medios aéreos y terrestres para apagar el fuego que comenzaba pasadas las 13,30 horas, y que tiene dos puntos de inicio por lo que se podría barajar la posibilidad de que fuera intencionado.

En estos momentos, está afectando a un pinar, un bosque mixto y matorral. Y todavía es muy pronto para estimar las previsiones de las hectáreas afectadas.

De momento no hay riesgo para la población, pero los servicios de emergencias piden a la ciudadanía que no acuda a la zona por la peligrosidad del incendio y para no dificultar la labor del dispositivo. Además de que se han desalojado las piscinas de Ezcaray para que sean un punto de recogida de agua para medios aéreos.