Ayuso vacunó en diciembre en congregaciones religiosas pese a que el protocolo priorizaba las residencias

Madrid vacunó en decenas de congregaciones religiosas cristianas, en conventos y casas religiosas de todo tipo, en el mes de diciembre. El protocolo de vacunación marcaba entonces que la prioridad eran únicamente las residencias de ancianos y el personal que trabajaba en la primera línea. La campaña de vacunación comenzó en toda Europa el 27 de diciembre, después de que la entrada del virus en las residencias de ancianos dejara, solo en la primera ola, casi 20.000 muertos en los centros de todo el país. La Asociación Madrileña de Enfermería (AME) denuncia esta vacunación irregular que se realizó a través de un contrato por la vía de urgencia con Cruz Roja y que queda recogida en un documento obtenido a través del Portal de Transparencia de la Comunidad y al que ha accedido la SER.

En virtud de ese contrato, que entonces fue objeto de crítica por parte de sindicatos sanitarios, Cruz Roja acudió a vacunar en diciembre a Las Carmelitas descalzas, la Misioneras Eucarísticas de Nazaret o, entre otros, las Hijas de la Caridad, administrando en este último punto 188 dosis en solo unos días. Las primeras vacunas se pusieron a partir del 27 de diciembre y se frenaron prácticamente en seco al terminar el mes, cuatro días después. El acuerdo con Cruz Roja justifica en el pliego la necesidad de esta contratación para llegar a tiempo a las residencias.

El informe recoge cómo la administración de dosis continuó en enero y febrero en las residencias de ancianos y otros centros sociosanitarios, pero desapareció casi por completo de estas congregaciones religiosas. No regresó hasta marzo. "El protocolo marcaba en diciembre tres grupos. El primero eran las personas mayores de las residencias y el personal de esas residencias, el segundo era el personal sanitario y el tercero era el personal sanitario y sociosanitario", explica Víctor Jiménez, presidente de AME, que formula la denuncia.

Mientras en diciembre ya se pincharon las primeras dosis en estas congregaciones, la citación de manera regular en los centros de salud de la Comunidad de Madrid para vacunar a las personas mayores de 80 que no vivían en residencias no comenzó hasta finales de febrero. Además de tener que esperar su turno, el resto de sectores de la población también tenían que desplazarse, porque no se contemplaba la vacunación a domicilio. Los de más edad acudían a sus centros de salud, pero otros grupos, incluidas personas de más de 60 años, tenían que trasladarse varios kilómetros hasta el Hospital Isabel Zendal o el Wanda Metropolitano. "Los grandes dependientes, personas encamadas, no fueron vacunadas hasta marzo porque la Comunidad no tenía un protocolo específico para vacunar a domicilio", indica Jiménez.

La SER ha contactado con varias de las congregaciones que aparecen en el informe y en todas han negado ser o tener una residencia de ancianos.

La Comunidad alega que comenzó a vacunar en marzo

La Comunidad de Madrid no ha dado explicación por el momento para las más 1.585 vacunas administradas en diciembre en estas congregaciones cristianas. El Gobierno regional alega que empezó a vacunar en residencias para religiosos, así las llama, a partir del mes de marzo, una vez que estaban ya vacunados el 90,2% de los residentes de los centros de ancianos. Sin embargo, preguntado por las dosis que figuran en el informe oficial como administradas en diciembre en asociaciones religiosas no da respuesta.