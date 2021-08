El Gobierno declarará zona catastrófica a los pueblos afectados por el incendio de Navalacruz

Los municipios afectados por el incendio forestal de Navalacruz, en la provincia de Ávila al igual que el resto de comunidades autónomas que han sufrido fuegos u otras catástrofes naturales este verano recibirán la declaración de Zona Gravemente Afectada por Emergencia de Protección Civil (denominación que recibe ahora la antigua Declaración de Zona Catastrófica) . El Consejo de Ministros previsto para este martes 24 de agosto dará luz verde a su tramitación. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez hacía el anuncio este domingo 22 de agosto en un declaración institucional durante la visita que ha realizado a la localidad abulense de Sotalbo, uno de los municipios afectados por el incendio forestal más grave de este verano en nuestro pais y que ha calcinado 22.000 hectáreas.

Pedro Sánchez ha podido comprobar tanto desde el aire (ha llegado a Sotalbo en helicóptero) como por tierra las graves consecuencias de este fuego que cercó el casco urbano de este municipio hace exactamente una semana, quemando todo su término municipal, obligando a evacuar a la población y afectando incluso a alguna edificación del propio casco urbano. "El compromiso del Gobierno de España es total con las zonas afectadas. Lo que tenemos que hacer es poner todos los recursos para recuperar ese patrimonio natural y paliar al menos el desgarro emocional que suponen las pérdidas" ha dicho Sánchez.

El Presidente del Gobierno calificaba de "tragedia natural y humana" y de "drama" lo vivido en esta zona de la provincia de Ávila desde que comenzara el incendio el sábado 14 de agosto al saltar las llamas de un vehículo que se incendió a la cuneta y al monte circundante. Pedro Sánchez ha dicho que su presencia en Sotalbo junto con la Vicepresidenta y Ministra de Transición Ecoloógica, Teresa Ribera "es para trasladar el compromiso, la empatía y la solidaridad del Gobienro de España, del conjunto de las administraciones públicas ante este drama" ha señalado el Presidente del Gobierno.

"Los fuegos y otras catástrofes naturales que hemos sufrido a lo largo de este año en nuestro pais pero también en otros de Europa empiezan a ser una tónica habitual, con mayor frecuencia e impacto contra el territorio. Y esto tiene mucho que ver con el calentamiento global del planeta y con el cambio climático" ha dicho Sánchez que ha señalado que los incendios no solo arrasan con el patrimonio natural, nuestros ecosistamas y nuestra biodivesidad, sino también "algo muy importante para los vecinos y vecinas de todo este territorio, y es su patrimonio, sus hogares, sus casas, sus centros y lugares de trabajo que son los cultivos, los pastos para alimentar a su ganadería. En defintiva un desgarro no solo desde el punto de vista material sino también emocional".

El Presidente del Gobierno que se ha reunido en Sotalbo con los alcaldes de los 18 municipios afectados en la provincia de Ávila por incendios forestales (no solo los del de Navalacruz), ha agradecído el trabajo, compromiso y solidaridad de todos los medios que han intervenido en las labores se extinción incluidos los vecinos de los municipios afectados. Pedro Sánchez también ha pedido "unidad" entre todas las instituciones y gobiernos para "trabajar codo con codo ante un enemigo común que no obedece a otra cosa más que a las condiciones climáticas como son los incendios". En este sentido destacaba "lo bien que hemos trabajado no solo en Castilla y León con su gobierno y en este caso con la Diputación Provincial de Ávila, sino con todas las comunidades autónomas e instituciones públicas afectadas por incendios y catástrofes naturales este año. Creo que la unidad es fundamental y los vecinos y vecinas de los lugares afectados lo agradecen ". Finalizaba Pedro Sánchez su intervención haciendo un llamamiento a la "precaución y prevención" para evitar nuevos incendios teniendo en cuenta las adversas condiciones meteorológicas que se siguen viviendo estos días en nuestro pais.