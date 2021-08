Bergantiños "Ahora toca asumir las consecuencias"

El capitán del Deportivo, Álex Bergantiños ha analizado la situación que vive su club a pocos días del inicio de la nueva temporada. El de la Sagrada Familia se refirió al ERE, a las malas decisiones que hipotecaron al Depor en el pasado y al cambio de plantilla y de proyecto que se está llevando a cabo y en el que los canteranos piden paso. El capitán espera que pronto "todo lo demás esté al margen y se hable de fútbol".

El ERE y los despidos en el Depor

"Son momentos no agradables. Me ha tocado vivir de todo. Son cosas que tenemos que ir llevando. Tengo que ayudar al máximo", comenzó explicando el jugador. Bergantiños, que cree que se ha llegado a esta situación dramática a consecuencia de los errores en el pasado, asegura que ahora toca pagar el peaje.

"Hay cosas que no se hicieron bien. Algun día escribiré un libro. Es una maniobra que solo se utiliza cuando es una situacion límite. No se ha obrado bien", explica el capitán en referencia al pasado.

La crisis del Depor

En referencia a lo ocurrido el año pasado, Bergantiños cree que hay que aprender de lo ocurrido para no repetirlo. "El objetivo debe ser el ascenso. Es muy importante para el club pero habrá muchos equipos también. Hay que vivir el presente". El pelotero asegura que "el año pasado fue todo muy intenso, épico y demasiado tremendo". Se refiere el jugador al ambiente de autodestrucción que se vivió en el entorno y en el propio club blanquiazul.

"No medimos bien todo lo que había pasado y el golpe tras el tema Fuenlabrada. Nos hemos hecho daño internamente. Toca asumir las consecuencias. Todos estamos encadenados. Tenemos que intentar aprender y construir. Hay que asumir el coste de los errores que hemos cometido", aseguró.

No quiso ser más explícito sobre la política de fichajes llevada a cabo en épocas anteriores, pero su mensaje apunta claramente a esas parcelas y a la gestión del propio club. "Estamos en un concurso. Yo no se hasta donde se puede endeudar un club... No creo que sea bueno que dé mi opinión". El Depor inició un ERE para deshacerse de los contratos de larga duración de algunos de los jugadores firmados el verano pasado.

Un nuevo proyecto

A Borja Jiménez lo define Bergantiños como un técnico "con experiencia" al que ve preparado para dar alegrías a Riazor. "Vamos a ver un equipo más versátil que en estos años. Defensivamente no va a ser un equipo muy frágil", recordó el capitán.

Sobre la confección de la plantilla, Bergantiños asegura que "éste es un perfil diferente al de los últimos años. Menos llamativo. El formato de plantilla es interesante. La realidad ha cambiado. La apuesta principal es que los jugadores vayan mejorando. Creo que estamos preparados. Hay nivel y estoy ilusionado", afirma.

"A mí me apasiona el fútbol. Deseando que vuelva la normalidad. Es como una droga que tenemos. Que todo lo demás esté al margen y se hable de fútbol", reflexiona.

Por último, se refirió al potencial de los canteranos, que tras ser campeones de España están llamando a la puerta del primer equipo. "Creo q tienen un gran nivel y están demostrando que pueden aportar desde ya. Tienen nivel de sobra para estar con nosotros. Pequeños detalles y mejoras", concluye.